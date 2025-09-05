Son Mühür/ Emine Kulak - CHP İzmir İl Başkanlığı’nda dikkat çeken bir toplantı gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bazı ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları ve kurultay delegeleriyle bir araya gelerek parti içindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Tugay, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, parti içindeki farklılıkların kırgınlığa yol açmadan, sağduyulu bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

PARTİMİZİN UĞRADIĞI HAKSIZLIĞA KARŞI ORTAK BİR TAVIR TAKINACAĞIZ”

Kurultay sürecini işaret eden Başkan Tugay, “Bence biraz önce parti üyelerimizle beraber genel olarak bir duygu düşünce paylaşımı oldu. Ne olursa olsun partimizin uğradığı haksızlığa karşı ortak bir tavır takınacağız. Amacımız partide hiç kimseyi incitmeden, gerçek CHP’li üyelerin olsun, seçmen olsun asla partiden soğutmadan birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatmak olacak. Yani ne karar çıkarsa çıksın bir sakinlikle, sağduyuyla bu süreci atlatacağımızı biliyoruz. CHP’ye zarar vermeye çalışan bir süreç ama veremeyecekler. İzin vermeyeceğiz. Kurutayla ilgili parti yönetimiyle ilgili yeni bir süreci girilir, girilebilir. Zaten normal bir kurultay süreci yürüyordu biliyorsunuz. Ama o süreci Partimize zarar vermeden geçirmemiz lazım” dedi.

“KILIÇDAROĞLU MESELESİ”

Konuşmasına devam eden Tugay, "“Ben belediye başkanıyım. Başkan olarak eğer parti genel merkezinden bir talimat gelirse bu talimata bakarım. Öbür türlü parti açısından doğru olan neyse onu yaparız. Ama öyle bir durum çıkacağını zannetmiyorum. Mahkemeden kurultay iptali kararı çıksa bile partinin akil insanları, tecrübeli insanları eminim kendilerine yakışır şekilde davranacaklardır” diye konuştu.

“İMZA VERMEYECEK DELEGELER”

İzmir genelindeki imza vermeyeceğini açıklayan delegeler hakkında konuşan Tugay, “İmza vermeyecek delege duymadım. Onlara da aslında partinin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmalarını öneririm" dedi.

“YILDIZ NASIL İLÇESİNE ÇÖP DÖKTÜRMEYECEKMİŞ? “

Dün gerçekleşen Çiğli Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın ilçede tek avuç çöp görmek istemiyorum’ şeklindeki ifadesini değerlendiren Tugay, “Nasıl yapacakmış onu? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nın kararlarını uygulamamak gibi bir seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Biraz bu konularda dikkatli konuşulursa iyi olur. Düşünceleri olabilir, talepleri olabilir. Ancak ‘yaptırtmayacağım’ ifadesini kullanırken dikkat etmek lazım. Harmandalı’na çöp dökmeye meraklı olan yok. Şehrin çöp sorunu var. Bununla ilgili mantıklı ve makul bir çözüm üretilmesi lazım. Bu hepimizin sorunu. Harmandalı Mahallesi de Çiğli ilçesi de çöp üretiyor, diğer ilçelerde çöp üretiyor. Bugün konuşanların hepsi çöpe malzeme attılar. O çöplerin bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Bana ne, ne yaparsanız yapın gibi tavrı kimse takınamaz. İnsanları kışkırtmak değil makul çözümler üretmek zorundayız. Siyaset ve belediye başkanlığı insanları kışkırtmak değildir. Şu an bir karar yok. Olasılıklardan biri bu. Olursa kısa süreli olacak. Acil çözüme ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede yeni çöp bertaraf tesisleri yapılacak. Ne Harmandalı ne başka yer depolama için kullanılmayacak. Bakanlıkla görüşmede seçenekleri değerlendirdik. Adı geçen pek çok yerle ve yeni alanlarla ilgili teknik çalışmaya ihtiyaç var. Tamamen sorunsuz yer yok. Her yerde bazı sıkıntılar var. Bunun bir çöp bertaraf tesisi olduğunu herkes hatırlasın çöp depolama alanı aramıyoruz. Fabrika gibi bir tesis yapılması için yer arıyoruz. Herhangi bir yerde tesis yapacağız dediğimiz zaman orası çöpe boğulacak gibi düşünmesinler" dedi.