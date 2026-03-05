Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Dünyanın en prestijli turizm organizasyonları arasında gösterilen ITB Berlin Turizm Fuarı, bu yıl Efes Selçuk için önemli bir başarıya sahne oldu.

Efes Selçuk Belediyesi, sürdürülebilir turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla hem uluslararası jüri hem de halk oylaması sonucunda iki ayrı ödüle layık görüldü.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü, sürdürülebilir turizm alanında elde ettiği başarıyla Green Destinations tarafından Altın Sertifika ile ödüllendirildi.

Proje ayrıca dünya genelindeki ziyaretçilerin oylarıyla belirlenen People’s Choice (Halkın Seçimi) ödülünü de kazanarak uluslararası alanda dikkat çekti.

ITB Berlin’de Türk bayrağıyla sahneye çıktılar

ITB Berlin kapsamında düzenlenen ödül törenine Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay birlikte katıldı.

Başkan Sengel ve Başkan Tugay’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü çalışanları ile ödül alan diğer temsilciler sertifikalarını almak üzere sahneye Türk bayrağıyla çıktı.

“Efes Tarlası artık dünyaya mal olmuş bir proje”

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün uluslararası ölçekte önemli bir projeye dönüştüğünü belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sürdürülebilir turizm alanında elde edilen başarıya dikkat çekti.

Sengel, Efes Selçuk’ta başlatılan yerel kalkınma ve sürdürülebilir turizm hikâyesinin dünya çapında karşılık bulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Efes Selçuk’ta Türkiye’ye yayılan bir toprak hikayesi yazmak için çıktığımız bu yolda Efes Tarlası Yaşam Köyü ile adımızı tüm dünyaya duyurduk.

Green Destinations kapsamında daha önce aldığımız gümüş sertifikayı artık bir üst basamağa taşıyarak altın sertifika sahibi olduk.

Bunun yanında dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin oylarıyla People’s Choice ödülünü almak da bizim için büyük bir gurur.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Elde edilen başarının yalnızca Efes Selçuk için değil, İzmir ve Türkiye adına da önemli olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, sürece katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Sengel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü’nün desteklerinin bu başarıda büyük payı olduğunu ifade etti.

Ayrıca Green Destinations yönetimi tarafından verilen sertifikanın; doğa ve kültürel mirasın korunması, atık yönetimi, enerji ve iklim politikaları gibi sürdürülebilir turizm kriterlerinin karşılandığını gösterdiğini belirtti.

Halkın seçimi Efes Tarlası Yaşam Köyü oldu

Geçtiğimiz yıl Green Destinations tarafından Gümüş Ödül alan Efes Tarlası Yaşam Köyü, bu yıl Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından belirlenen uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayarak başarısını Altın Sertifika ile taçlandırdı.

Efes Selçuk’un ITB Berlin’de elde ettiği ikinci önemli başarı ise halk oylamasıyla verilen People’s Choice (Halkın Seçimi) ödülü oldu.

Green Destinations özel kategori ödüllerinden biri olan bu kategoride Efes Tarlası Yaşam Köyü, dünya genelindeki projeler arasından sıyrılarak ziyaretçilerin takdirini kazandı.

Halk oylaması sonucunda alınan bu ödül, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken sürdürülebilir turizm anlayışıyla güçlü bir destinasyon haline geldiğini de ortaya koydu.

2020’den bu yana sürdürülebilir turizm modeli

2020 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Efes Tarlası Yaşam Köyü, turizme sürdürülebilir ve doğa dostu bir yaklaşım kazandıran örnek uygulamalar arasında gösteriliyor.

Yerelden başlayarak büyüyen bu modelin dünya çapında tescillenmesi Efes Selçuk için önemli bir gurur kaynağı oldu.

Öte yandan sürdürülebilir turizm alanında İzmir’den başka ilçeler de ödül aldı. Çeşme ve Urla altın sertifika kazanırken, Menderes ise gümüş sertifikaya layık görüldü.