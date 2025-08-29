İzmir’in Urla ilçesindeki Çeşmealtı Sahili marinada öğlen saatlerinde çıkan yangın, 7 teknenin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, bazı tekneler batırıldı.

Hızlıca müdahale edildi

Yangın, marinadaki bir teknede öğlen 12.30 civarında başladı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Hasar ve Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Yangın sonucunda 7 tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bazı tekneler batırılarak alevlerin diğer teknelere sıçraması önlendi. Marinada yanan teknelerden geriye sadece iskeletleri kaldı.





Olay sırasında bölgede bulunan tekne sahibi Bekir Bum, “Tekneler yanıyor diye telefon geldi. Ben iskelede oturuyordum, apar topar geldik. Benim tekne yanan teknelerin yanındaydı; halatını kesip açığa saldılar, kurtarıldı. Yangının nereden çıktığını bilmiyoruz. Üzüldük, başka söyleyecek bir şey bulamıyoruz” dedi.