Son Mühür/Gamze Eskiköy- Kamuoyunda büyük tepki çeken takas girişimi ilk kez Çeşme Çevre Derneği tarafından gündeme taşındı. Ardından Çeşme Kent Konseyi’nin desteği ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarla konu ülke gündemine taşındı.

Çeşme Çevre Derneği, aynı zamanda işlemi yargıya taşıyarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, başvuru sonrası soruşturma başlattı.

Adaletin hala işlediğini görmek sevindirici

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, iptal kararını şu sözlerle değerlendirdi:

“Halkın arazilerinin ve devletin mallarının bu tür yöntemlerle ele geçirilmesinin karşısındayız. Türkiye’de adaletin hâlâ işlediğini görmek ve bu ballı takas işleminin iptal edilmesi çok sevindirici bir gelişmedir.”

Kupon arazilerin peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz

Güler açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Malatya’daki 187 dükkân için Çeşme’nin en değerli Alaçatı arazilerinin devredilmesi kabul edilemezdi. Takas işleminin iptal edilmesine çok sevindik, ancak yine de takipte olacağız. Halka ait kupon arazilerinin peşkeş çekilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz”