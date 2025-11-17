Son Mühür/ Osman Günden - Artemis Lions Kulübü, doğaya bağlılığı ve sürdürülebilir tarıma desteği vurgulamak amacıyla Urla’da yüzlerce zeytin ağacının bulunduğu özel bir alanda “Zeytin Hasadı” etkinliği düzenledi. Kulüp üyeleri hem zeytin hasadına katıldı hem de zeytinin kültürel, ekonomik ve besinsel önemine dair bilgilendirme aldı.

Etkinlikte zeytinyağı üretiminin tüm aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar geleneksel hasat yöntemlerini yerinde gözlemledi; zeytin işletmeciliğinin inceliklerine dair bilgi edindi.

Önce tadım yapıldı, sonra hasat başladı

Etkinliğin ilk bölümünde profesyonel bir zeytinyağı tadımı yapıldı. Tadım sırasında zeytinyağı çeşitleri, kaliteyi belirleyen unsurlar, yanlış bilinen doğrular ve hasat şekillerinin ürün kalitesine etkisi anlatıldı. Katılımcılar doğru tadım tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Genç üretici Gökçe Erkuşöz’den zeytinyağı hakkında önemli bilgiler

Von Urla’nın genç temsilcilerinden Gökçe Erkuşöz, zeytin hasadının ağacın ve meyvenin sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Erkuşöz şunları söyledi: “Zeytinler, en yüksek verim ve kaliteye ulaştıkları dönemde, yani tam olgunlaşmadan hemen önce hasat edilmeli. Bu sayede zeytinyağının aroma ve besin değerleri korunur. Hasat edilen zeytinler bekletilmeden sıkıma gitmeli; aksi halde asit oranı yükselir ve kalite düşer. Natürel sızma ibaresi kimyasal işlem görmemiş en kaliteli zeytinyağını gösterir. Riviera ise rafine yağ karışımıdır. Düşük asit oranı, yağın taze ve kaliteli olduğunu kanıtlar. Ayrıca etiketlerde şişeleme tarihi değil, hasat yılı önem taşır.”

Erkuşöz, tarıma verilen değerin artması ve bilinçli tüketimin yaygınlaşması için bu etkinliğin önemli bir adım olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Zeytin ve zeytinyağı bilincinin artırılması hedeflendi

Erkuşöz, Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç ve kulüp üyelerine; ayrıca kendisine zeytinciliği öğreten ailesine teşekkür etti. Artemis Lions Kulübü Başkanı Hatice Güleç, katılımcılara teşekkür ederek zeytin ve zeytinyağı bilincinin artırılmasına yönelik bu tür organizasyonların devam edeceğini söyledi. Güleç, etkinliğin Lions Kulübü’nün çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin önemli bir yansıması olduğunu belirtti. “Doğayla iç içe bir gün geçirdik, zeytinyağına dair değerli bilgiler edindik” dedi.

Etkinliğe yoğun katılım oldu

Etkinliğe Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Yalçın Kocabıyık, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Çağlayan Bilgen ve geçmiş dönem 118 R Genel Yönetmeni Ziya Nazlı katıldı. Etkinlik kapsamında sembolik olarak “Artemis Lions Kulübü Zeytinliği” için ilk zeytin fidanı dikildi.