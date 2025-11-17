Kırkağaç Şair Eşref Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ŞEVAK) tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltı buluşmasında hiciv ustası Şair Eşref, şiirleriyle anıldı. İzmir’de birçok öğrenciye burs desteği sağlayan ŞEVAK’ın sonbahar etkinliği, Ege Bölgesi’nin farklı illerinde yaşayan Kırkağaçlıları aynı masada buluşturdu.

Ege Üniversitesi Lojmanları Konuk Evi’nde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, hem bir araya gelip tanışma fırsatı buldu hem de vakfın çalışmalarını yakından değerlendirdi.

“ŞEVAK’ın eğitim ordusuna katılmak isteyen herkese kapımız açıktır”

ŞEVAK Başkanı Cüneyt Naci Yıldırım, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada vakfın eğitim alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Yıldırım şunları söyledi: “Vakıf olarak geleneksel hâle getirdiğimiz sonbahar kahvaltımızı, ŞEVAK’a gönül veren dostlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Her dönem ortalama 50 üniversite öğrencisine burs sağlayan vakfımıza, kuruluşumuzdan bu yana maddi ve manevi destek veren tüm hayırseverlere, vakıf üyelerimize ve bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bursiyer gençlerimizin sayısını artırmak, eğitim süreçlerinde yanlarında olabilmek için destek vermek isteyen tüm gönül dostlarımızı ŞEVAK’ın eğitim ordusuna bekliyoruz.”

Şair eşref şiirleri seslendirildi

Etkinlikte, Kırkağaçlı hiciv ustası Şair Eşref’in şiirleri seslendirildi. Katılımcılar, şiir dinletisi eşliğinde hem kültürel hafızayı tazeledi hem de vakfın yürüttüğü projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.