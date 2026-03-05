İzmir’in Bornova ilçesinde, trafiği ve can güvenliğini hiçe sayan bir sürücünün görüntüleri dijital platformlarda hızla yayıldı. 35 ARD 440 plakalı ATV aracıyla, arkasında bir yolcu bulunmasına rağmen kontrolsüz şekilde "drift" yaparak ilerleyen Y.O. (34), bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Sanal mecralarda paylaşılan ve izleyenlerin tepkisini çeken görüntüler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler, hem sürücünün hem de yanındaki yolcunun hayatını hiçe sayan bu sorumsuz davranışı cezalandırmak için vakit kaybetmeden teknik bir çalışma başlattı.

Sivil trafik ekiplerinden nokta operasyon

Yürütülen titiz takip ve incelemeler neticesinde, olayın Bornova 4. Sanayi bölgesi 129/1) Sokak üzerinde gerçekleştiği tespit edildi. Sürücü Y.O.’nun kimliğini ve adresini kısa sürede belirleyen sivil ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün sadece trafik güvenliğini tehlikeye atmakla kalmadığı, aynı zamanda yasal mevzuatlara aykırı başka ihlallerde de bulunduğu saptandı. Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşüren bu eylem, emniyet birimlerinin kararlı takibiyle adli ve idari sürece taşındı.

Ehliyetine el konuldu ve adli süreç başlatıldı

Yakalanan sürücü Y.O.’ya, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca adeta ceza yağdı. "Geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanmak", "trafik düzenine uymamak", "kamunun huzurunu bozmak" ve "drift yapmak" gibi suçlardan toplamda 146 bin 712 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, ATV aracıyla ilgili de gerekli işlemler yapıldı. İdari yaptırımların yanı sıra, Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edilen sürücü hakkında yasal süreç devam ediyor.

