Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Menemen ilçesi, Ramazan ayının manevi iklimini gençliğin dinamizmiyle birleştiren anlamlı bir projeye ev sahipliği yapıyor. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları tarafından hayata geçirilen "Ramazan Çadırı Genç Nokta", düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açarak bölgedeki sosyal hayatın merkezi haline geldi.

İzmirli gençler Menemen’de buluştu: "Genç Nokta" açıldı

Ramazan ayının getirdiği dayanışma ve paylaşma ruhunu genç nesillere aktarmayı hedefleyen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, Menemen’de kapsamlı bir etkinlik alanı oluşturdu. "Ramazan Çadırı Genç Nokta" ismini taşıyan bu özel merkezin açılış töreni; AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, teşkilat üyeleri ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun bir ilginin gözlemlendiği açılışta, Ramazan’ın bereketli atmosferi gençlerin enerjisiyle birleşirken, katılımcılar birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği anlamlı bir akşamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

İçelli: "Ramazan’ın bereketini gençliğin enerjisiyle buluşturduk"

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, projenin önemine dikkat çekerek Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz ile birlikte bu güzel atmosferi paylaşmaktan onur duyduklarını belirtti. Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinliklerin temel amacının dayanışma ruhunu canlı tutmak olduğunu vurgulayan İçelli, kurulan bu merkezin sadece bir çadır değil, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri ve nitelikli vakit geçirebilecekleri sosyal bir platform olduğunu ifade etti. Gençlerin gösterdiği yoğun ilginin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen İçelli, bu projenin tüm İzmir gençliğine hitap ettiğini dile getirdi.

Etkinlik dolu bir program: Turnuvalar ve söyleşiler gençleri bekliyor

"Ramazan Çadırı Genç Nokta", içeriğiyle de her kesimden gencin ilgisini çekecek zengin bir yelpazeye sahip. Çadır bünyesinde oluşturulan gençlik söyleşi köşeleri, ondan fazla interaktif etkinlik standı ve çeşitli spor turnuvaları sayesinde gençlerin Ramazan akşamlarını dolu dolu geçirmesi hedefleniyor. Mehmet Emin İçelli, "AK Gençlik varsa dert de tasa da yok" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, tüm İzmirli ve Menemenli gençleri bu özel noktayı ziyaret etmeye davet etti. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen İçelli, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm teşkilat üyelerine ve açılışa katılarak heyecanlarına ortak olan hemşehrilerine teşekkürlerini iletti.