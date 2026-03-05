Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Fabrikası, hayata geçirdiği Altın İğne Projesi ile sadece yerel değil, küresel ölçekte de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kadınların iş hayatına kazandırılmasını odak noktasına alan proje, son olarak dünya çapında bir ziyarete ev sahipliği yaparak başarısını tescilledi.

Dünya Başkanı Francesco Arezzo’dan Meslek Fabrikası’na tam not

Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Francesco Arezzo, İzmir temasları çerçevesinde Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İzmir’deki kadınların hazır giyim sektöründe kalifiye birer iş gücü haline gelmesini sağlayan bu özel model, Arezzo’nun büyük ilgisini çekti. Ziyaret sırasında Arezzo’ya; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, belediye bürokratları ve Rotary temsilcileri eşlik etti. Atölyeleri gezen heyet, dikiş makinelerinin başında üretim yapan kursiyerlerle bir araya gelerek projenin kadınların hayatında yarattığı değişimleri bizzat dinleme fırsatı buldu.

Dr. Zafer Levent Yıldır: "Bu Proje bir dayanışma ve özgüven modelidir"

Ziyaret esnasında projenin toplumsal etkilerine değinen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Altın İğne Projesi’nin salt bir meslek edindirme kursu olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Yıldır, burada hayata geçirilen modelin üretimi, emeği ve sosyal dayanışmayı temel alan kapsamlı bir dönüşüm hikayesi olduğunu belirtti. Kadınların teknik beceri kazanırken aynı zamanda özgüvenlerini tazelediklerini ve ekonomik hayata aktif katılım sağladıklarını ifade eden Yıldır, projenin toplumsal eşitlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle harmanlandığını dile getirdi. Kadın istihdamının toplumsal kalkınmanın kilit taşı olduğunu hatırlatan Yıldır, bu tür yerel modellerin güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi.

Arezzo: "Yerel ve Sivil Toplum iş birliği kalıcı etki yaratıyor"

Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Francesco Arezzo, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, İzmir’de kurulan bu sistemin toplumsal gelişim için hayati bir önem taşıdığını söyledi. Kadınların mesleki yetkinlik kazanmasının sadece bireysel bir kazanç olmadığını, tüm toplumu yukarı taşıyan bir ivme yarattığını belirten Arezzo, yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının el ele vermesinin kalıcı ve sürdürülebilir sosyal etkiler doğurduğunu ifade etti. Bu tür projelerin dayanışma kültürü ve kalkınma hedefleri açısından dünyaya örnek teşkil edebilecek birer başarı öyküsü olduğunu da sözlerine ekledi.

Sanayi makineleriyle profesyonel eğitim ve istihdam kapısı

Altın İğne Projesi kapsamında; Çamdibi, Karabağlar, Halkapınar ve Agora gibi farklı merkezlerde eğitim alan kadınlar, düz dikişten reçmeye kadar pek çok sanayi makinesini profesyonel düzeyde kullanmayı öğreniyor. Toplamda 216 saat süren yedi haftalık yoğun eğitim programı, katılımcıları doğrudan hazır giyim sektöründeki bant sistemi üretim modeline hazırlıyor. Proje bugüne kadar 224 kadına ulaşırken, 178 kursiyer başarı sertifikasını alarak mezuniyet sevinci yaşadı. Üstelik bu kadınlardan 79’u vakit kaybetmeden tekstil sektöründe istihdam edilerek ekonomik özgürlüklerine kavuştu.

Sosyal sorumluluk ve prestijli ödüllerle taçlanan başarı

Projenin başarısı sadece istihdam rakamlarıyla sınırlı kalmadı; kursiyerlerin eğitim sürecinde ürettiği 10 bini aşkın bebek giysisi, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Adıyaman Belediyesi’ne gönderilerek anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği sergilendi. Çok paydaşlı yapısıyla dikkat çeken Altın İğne, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki başarısıyla “İzmir Yıldızları” programında ödüle layık görülürken, Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde de “İş Birliği” kategorisinde birincilik kazanarak başarısını ulusal ve uluslararası arenada kanıtladı.