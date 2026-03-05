Son Mühür- İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İzmir Sıhhi Tesisat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına karar verdi. Mahkemenin 25 Şubat 2026 tarihli kararıyla şirketin saat 14:27 itibarıyla iflası ilan edilirken, tasfiye sürecinin adi şekilde yürütülmesine hükmedildi.

Karar kapsamında alacaklıların ve istihkak iddiasında bulunanların, alacaklarını ve buna ilişkin belgeleri ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde İzmir İflas Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerektiği duyuruldu. Aynı süre içinde müflis şirkete borcu bulunan kişi ve kurumların da borçlarını beyan etmeleri gerektiği, aksi durumda cezai sorumluluk doğabileceği belirtildi.

Öte yandan, şirkete ait malları ellerinde bulunduranların söz konusu malları yasal hakları saklı kalmak kaydıyla iflas dairesine teslim etmeleri istendi.

İflas sürecine ilişkin ilk alacaklılar toplantısının 21 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasında yapılacağı bildirildi. Toplantıya alacaklıların bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılabilecekleri kaydedildi.

İlan metni şu şekilde;

“İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25/02/2026 tarih ve 2025/988 Esas sayılı ilamı ile saat: 14:27 İtibari ile iflasına karar verilen ve yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin adi şekilde yapılması tensip kılınmış olduğundan,

1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Müdürlüğümüze kayıt ettirmeleri veya tevdii eylemeleri,

2-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4- Müdürlüğümüzce alınan karar gereğince 21/04/2026 günü saat: 14:00 'da İzmir iflas Müdürlüğü toplantı odasında (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası, F Blok, 5. Kat, Konak/İzmir) ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin bu borcu tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.”