Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir doğumlu Uluslararası Mitoloji Film Festivali, bugüne kadar beş ilde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından bu kez Urla’da izleyici karşısına çıkacak. Festival kapsamında düzenlenecek özel buluşma, yalnızca bir film gösterimiyle sınırlı kalmayacak; söyleşi ve konuklarıyla çok yönlü bir kültür-sanat gecesi olarak planlandı.

Festival yetkilileri, kısa süre önce Urla’nın Barbaros Köyü’nde yoğun ilgi gören etkinliğin ardından bu kez merkezde Urlalılarla buluşacak olmanın heyecanını paylaştı. Etkinlik; yeni kurulan Urla Sinema Topluluğu, Baküs Der Kültür Sanat Komisyonu iş birliği ve Urla Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

HisTroy gösterimiyle başlayacak

Ücretsiz düzenlenecek program, Troya Müzesi eski müdürü Rıdvan Gölcük’ün senaryosunu kaleme aldığı HisTroyfilminin gösterimiyle başlayacak. Gösterimin ardından “Homeros günümüze ne söylüyor?” başlıklı söyleşi yapılacak.

Söyleşide Smirna Kazısı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, Yaşar Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ve Uluslararası Mitoloji Film Festivali Direktörü, yazar Gülşah Elikbank konuşmacı olarak yer alacak. Film gösteriminin ardından Homeros’un mirası, mitoloji ve sinema ekseninde ele alınacak.

Urla’nın yeni kültür-sanat odağı

23 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte Urla Sinema Topluluğu da kuruluşunu ilan edecek. Topluluk, sanata erişimin herkes için mümkün olması ilkesini temel yaklaşım olarak benimsedi.

Gönüllülük esasına dayalı olarak yola çıkan topluluk; gösterim, söyleşi ve kültür-sanat etkinliklerini ücretsiz ve erişilebilir şekilde sürdürmeyi hedeflediğini açıkladı. Amaç, Urla’da sürekli ve ulaşılabilir bir kültür-sanat odağı oluşturmak.

Topluluk yetkilileri, “Urla, sanatı ve sinemayı sonuna kadar hak eden bir izleyici kitlesine sahip. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz” mesajını paylaştı.

Herkese açık davet

Urla Sinema Topluluğu, ilk etkinliğinde Urla’yı, Yarımada’yı ve sinema ile mitolojiye ilgi duyan herkesi bu özel geceye davet etti. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Direktörü Gülşah Elikbank da, “İnsanlığın ortak hikâyesini mitler ve filmler aracılığıyla anlatmayı sürdüreceğiz” ifadeleriyle Urlalılara çağrıda bulundu.