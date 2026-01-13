Son Mühür / Osman Günden - Adana Barosu tarafından önemli bir organizasyon düzenlendi. 5 Ocak Kurtuluş Kupası coşku dolu anlara sahne olurken, yoğun bir katılımla gerçekleşti. 5 Ocak Kurtuluş Kupası'nda zafere uzanan taraf ise İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı oldu.

Rakiplerini saf dışı bırakmayı başardılar!

Turnuvaya çok iyi bir şekilde hazırlanan İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı, avukatlardan kurulu bir ekip olarak dikkat çekti. Rakiplerini teker teker yenmeyi başaran İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın final maçında da turnuva genelindeki performansını sürdürdü.

Şampiyon İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı!

Final maçında da etkili bir performans ortaya koyan İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz'dan tebrik!

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, İzmir Barosuna büyük bir gurur yaşatan takıma teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.