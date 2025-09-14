Son Mühür/Gamze Eskiköy- Urla’nın Kuşçular Mahallesi’nde planlanan yardımcı kaynak GES, 3,39 hektarlık bir alanda kurulacak. Proje kapsamında sahaya 4 bin 550 monokristal panel yerleştirilecek. En yakın konutun 1.060 metre mesafede olduğu belirtiliyor.

Mevcut Demircili RES, 16 türbinle 40 MWm/40 MWe kapasiteyle işletiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mart ayında aldığı kararla 2,5 megavatlık GES ilavesi uygun bulundu. Böylece tesis birleşik yenilenebilir enerji üretim tesisi statüsüne kavuşacak.

Yatırım tutarı 16,2 milyon lira olarak hesaplanan projede inşaat döneminde 20 kişi görev yapacak. RES’te çalışan 11 kişiyle birlikte sahada toplam 31 personel bulunacak. İşletme aşamasında ise ek istihdam planlanmıyor.

Tabiat kurulundan onay çıktı

ÇED sürecinde en kritik adım ise İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun aldığı karar oldu. Komisyon, 30 Ocak 2025 tarihli toplantısında projeyi “olumlu” buldu. Böylece GES’in önünde çevresel açıdan önemli bir engel kalmadı.

Alan sit ve orman statüsünde

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün görüşünde proje alanının çevre düzeni planında “doğal sit”, “orman alanı”, “ağaçlandırılacak alan” ve “tarım arazisi” olarak yer aldığına dikkat çekildi. Bu nedenle uygulamanın Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü gibi kurumların görüşleri doğrultusunda yürütülmesi şart koşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, alanda alt ölçekli imar planı bulunmadığını bildirdi. Urla Belediyesi ise parsellerin orman ve ağaçlandırılacak alan statüsünde olduğunu, sürdürülebilir koruma alanı içerisinde yer aldığını belirtti. Buna karşın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projeye yönelik “ÇED sürecinin tamamlanmasında sakınca yok” görüşü verdi.

Atık ve çevresel önlemler

Rapor, inşaat aşamasında ortaya çıkacak günlük yaklaşık 36 kilo evsel atığın ve işletme döneminde oluşacak 13 kiloya yakın atığın düzenli olarak toplanacağını vurguluyor. Ambalaj atıkları ayrı biriktirilip lisanslı tesislere gönderilecek. Panel ayaklarının çakma yöntemiyle kurulması nedeniyle ciddi hafriyat çıkmayacak. Gürültü ve emisyon değerlerinin de mevzuat sınırlarını aşmaması için önlemler alınacak.