Son Mühür- CHP Buca'da Çağdaş Kaya'nın üçüncü başkanlık dönemi başladı. Mahalle deelge seçimleri sonrası oluşan tablo sonrası Çağdaş Kaya'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

47 mahallenin desteğiyle yola çıktığına işaret eden Çağdaş Kaya, ''Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından girdiğimde tek başıma bir bireydim. Şimdi Buca'da 30 bin yol arkadaşı olan CHP'nin bir evladıyım. Bu başarı hepimizin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hiçbir arkadaşımızı arkada bırakmadan yürümek zorundayız'' mesajı verdi.



Çağdaş Kaya 357 oy aldı...



372 delegenin oy kullandığı ve 14 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Çağdaş Kaya 357 oy almayı başardı.

İl Başkanlığı için kritik adım...



Kongrede kendisine ayrılan sandalye boş kalan Şenol Aslanoğlu'nun 19 Eylül'deki duruşmasında tahliye kararı çıkmaması halinde CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in de desteğini aldığı konuşulan Çağdaş Kaya'nın İzmir İl kongresi öncesi il başkanlığı koltuğunun en güçlü aday adayları arasında yer aldığı belirtiliyor.