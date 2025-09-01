Son Mühür/ Osman Günden - Urla’nın bereketli topraklarında yetişen meşhur Nohutalan Kavunu, köy meydanında düzenlenen şenliğin başrolü oldu. Bu yıl ilk kez köy kültürünün en özel tatlarından Boşnak Böreği de programa dahil edildi.

Tarladan sofraya gelen tatlı kavunlar ve köy kadınlarının ellerinden çıkan çıtır börekler, misafirlere ikram edildi. Şenlikte ayrıca, üreticilerin stantlarında Nohutalan Kavunu’nun yanı sıra köyde yıl boyunca üretilen diğer yerel ürünler de satışa sunuldu. Susuz olarak kendiliğinden yetişen ve bölgenin coğrafi yapısı sayesinde kendine has aromaya sahip olan Nohutalan Kavunu, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bosna Hersek’ten anlamlı ziyaret

Boşnak bir köy olan Nohutalan’daki şenliğe Bosna Hersek’in Tuzla Belediye Başkanı Zijad Lugovic ve heyeti de katıldı. Bu ziyaret, etkinliğe uluslararası bir boyut kazandırdı. Lugovic, “Bir Boşnak köyünde olmaktan mutluluk duyuyorum. Buradaki halk kültürünü yaşatıyor, bunda Belediye Başkanımız Selçuk Balkan’ın büyük katkısı var” dedi.

“Üreticinin alın terini destekleyeceğiz”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, köy kültürünü ve tarımsal üretimi desteklemenin öncelikli görevleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Nohutalan Köyümüz, mübadele döneminde yerleşen Boşnak kardeşlerimizin kültürünü yaşatmaya devam ettiği özel bir yer. Boşnak Böreği bunun en güzel örneklerinden biridir. Biz hem yerel ürünlerimizi tanıtmak hem de köylerimizi kalkındırmak için çalışıyoruz. Güçlü ekonomi üretimden, üretim ise köylerimizden başlar. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile birçok proje ve destek programını hayata geçirdik. Amacımız, gençlerimizi kendi topraklarında refah içinde yaşatmak.”