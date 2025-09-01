Son Mühür/Osman Günden- Adana mutfağının simgelerinden biri olan şırdan dolmasının geçmişini anlatan Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Çubuk, bu lezzetin Osmanlı’dan günümüze uzanan yolculuğunu paylaştı. Çubuk, “Adana denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden biri şırdan dolmasıdır. Koyun midesinin dördüncü bölümünden yapılan bu yemek, köklü tarihiyle bölge mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır” dedi.

“Göçerlerin geleneğinden doğdu”

Şırdanın tarihine değinen Çubuk, “Şırdanın tarihi Osmanlı mutfak kültürüne kadar uzanır. Saray sofralarından çok halk mutfağında yer edinmiştir. Çoğunlukla hayvancılıkla uğraşan göçer toplulukların, hayvanın hiçbir bölümünü ziyan etmeden değerlendirme geleneğiyle ortaya çıkmıştır” dedi.

“Yüzyıllardır aynı tarifle yapılıyor”

Hazırlanışına da değinen Çubuk, “Temizlenen şırdanın içine pirinç, kıyma, soğan, baharat ve bazen nohut doldurulur. Dikişle kapatıldıktan sonra uzun süre pişirilir. Yüzyıllardır bu tarif değişmedi. Eskiden dar gelirli ailelerin doyurucu yemeğiydi, bugün ise sofraların özel lezzeti haline geldi” diye konuştu.

“Şırdan, etin mücevheridir”

Şırdanın kültürel ve ekonomik boyutunu vurgulayan Çubuk, “Şırdan, sütü kesen mayadır. Etin mücevheridir ve çok lezzetlidir. Eskiden fakir yemeğiydi, şimdi popüler bir yemek oldu” ifadelerine yer verdi.

“New York, Dubai ve Arabistan’da şubelerimiz var”

Şırdanın artık dünya markası haline geldiğini dile getiren Çubuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün şırdan yalnızca Adana’nın değil dünyanın da tanıdığı bir lezzet oldu. Amerika New York’ta, Dubai’de, Arabistan’da yerlerimiz mevcut. Hatta yakında New York’ta yeni bir açılışımız olacak"

İzmir’e davet

Son olarak İzmir halkına çağrı yapan Çubuk, “Şırdan seven kendisini sever, kendisini seven şırdanı sever. Bütün İzmir halkını İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bulunan Şırdancı Mehmet’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.