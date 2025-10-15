Son Mühür/ Merve Turan - Urla Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğinde, kadın üreticiler bir araya geldi. Başkan Selçuk Balkan, “Kadın çiftçiler yalnızca üretimin değil, geleceğin de omurgasıdır” diyerek emeğin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kadın üreticiler Urla’da buluştu

Urla Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Urla Ziraat Odası, Urla Doğal Sofra Gönüllüleri, Rotary 2440 Bölge ve Toprak Ana Rotary Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenen kutlama, Urla Eski Tamirhane Binası’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe; Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşar Yücel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kadın çiftçi katıldı.

“Kadın çiftçiler direncin ve geleceğin omurgasıdır”

Programda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kadın çiftçilerin tarımdaki rolüne dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü’nün 2025 bildirgesinde yer alan “Kırsaldaki kadınlar, dirençli bir geleceği inşa eden öncülerdir” sözünü hatırlatan Balkan, şu ifadeleri kullandı: “Kadın çiftçiler yalnızca üretimin değil; direncin, adaletin ve geleceğin de omurgasıdır. Onların emeği görünür kılınmadan, eşit fırsatlar sağlanmadan, dayanıklı bir gelecek kurulamaz. Urla’da bu anlayışla kadın üreticilerimizin toprakla bağını güçlendiriyor, kooperatiflerini destekliyor, eğitim ve pazarlama olanaklarını artırıyoruz.”

“Kadın, toprak ve dayanışma” paneli ilgi gördü

Etkinlikte, kadın üreticiler tarımsal deneyimlerini paylaştı. “Kadın, toprak ve dayanışma” başlıklı panel, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinliğin sonunda Urla Cumhuriyet Meydanı’nda stant açan kadın çiftçilere, Başkan Selçuk Balkan tarafından zeytin fidanı dağıtıldı.