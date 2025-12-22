Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen IAC 2026 Kampüs Buluşmaları kapsamında yaptığı konuşmada, Antalya’da 5–9 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nin Türkiye için stratejik önem taşıdığını vurguladı

.

Uzay ekonomisi 600 milyar doları aştı

Uzay ekonomisinin büyüklüğünün 600 milyar doların üzerine çıktığını belirten Kıraç, Milli Uzay Programı doğrultusunda Türkiye’nin uzaya bağımsız erişim hedefi kapsamında önemli adımlar atıldığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Somali’de inşa ettiği uzay limanının bir yıl içinde hazır hale geleceğini belirten Kıraç, bu sürecin roket ve uzay aracı teknolojileri açısından kritik olduğunu söyledi.

Ay misyonuna da değinen Kıraç, Türkiye’nin Ay’a ulaşabilecek yedinci ülke olma hedefi bulunduğunu, kendi uzay aracıyla yörüngeler arası transfer yapabilecek noktaya gelindiğini kaydetti.

“Amacımız büyük uzay şirketleri çıkarmak”

Gençlerin uzay farkındalığını artırmayı önemsediklerini dile getiren Kıraç, uzay yarışının artık yalnızca devletlerin değil, şirketlerin de aktif rol aldığı bir alan haline geldiğini söyledi. Kıraç, “Bizim hedefimiz, Türkiye’den küresel ölçekte faaliyet gösterecek büyük uzay şirketleri çıkarmak. Akademik katkılar ve gençlerin geliştireceği projeler bu ekosistemin temelini oluşturacak” dedi.

Savunma ve uzayda dönüşüm vurgusu

Programda konuşan SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, SAHA İstanbul’un Türkiye ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olduğunu belirterek, savunma, havacılık ve uzay alanlarında milli teknolojilerin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Uça, Türkiye’nin savunma sanayinde son 20 yılda önemli bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak, “Bugün Türkiye, savunma sanayi ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor ve küresel ölçekte rekabet eden firmalara sahip” ifadelerini kullandı.

IAC 2026: bilim ve diplomasi platformu

IAC 2026 Direktörü Emine Doğrukök, kongrenin yalnızca bilimsel bir etkinlik değil, aynı zamanda Türkiye’nin uzay diplomasisi açısından kendini göstereceği önemli bir platform olacağını ifade etti. IAC 2026 Bilim ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Kamil Akpınar ise akademisyenler ve genç araştırmacıların kongreye çeşitli başlıklarda bildiri sunabileceğini belirtti.

Üniversitelerden uzay çalışmalarına destek

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, üniversite olarak Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda uzay çalışmalarına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.