Son Mühür/ Emine Kulak- Yakın zamanda gerçekleştirilen CHP İzmir İl Başkanlığı Kongresi’nde tek aday olarak seçilen ve yüksek oy oranıyla göreve gelen Çağatay Güç hakkında yeni bir iddia kamuoyuna yansıdı. İddiaya göre Güç’ün, ilçe başkanlarına yönelik bir talimat vererek, il başkanlığının izni olmadan gazetelere demeç verilmemesini, televizyon ve radyo programlarına katılım sağlanmamasını istediği öne sürüldü.

Söz konusu iddia, parti içi iletişime sınırlama getirildiği şeklinde yorumlanarak siyasi kulislerde tartışma yarattı.

İLÇE BAŞKANLARINDAN FARKLI AÇIKLAMA

Ancak Son Mühür’ün CHP’li ilçe başkanlarından edindiği bilgilere göre, iddiaların kamuoyuna yansıdığı şekliyle olmadığı öğrenildi. İlçe başkanları, Çağatay Güç’ün herhangi bir basın yasağı ya da medya ambargosu getirmediğini, yalnızca parti içi konuların kamuoyuna aktarılmasında daha dikkatli ve özenli olunması yönünde bir talepte bulunduğunu ifade etti.

“PARTİ DİSİPLİNİ VE KURUMSAL DİL” VURGUSU

Edinilen bilgilere göre Güç’ün, CHP’nin kurumsal yapısına zarar verebilecek açıklamaların önüne geçmek amacıyla, özellikle iç meselelerde ortak bir dil ve parti disiplini çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Bu yaklaşımın, basınla iletişimi tamamen sınırlamak değil; parti içi değerlendirmelerin kamuoyuna yansıtılmasında kontrollü bir süreci hedeflediği kaydedildi