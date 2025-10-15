Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, kısa sürede takımın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Fransa 2. Lig ekibi Grenoble’dan transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibindeki performansıyla adeta parladı.

Transfer edildiğinde 500 bin Euro piyasa değerine sahip olan Olaitan, sadece üç ay içinde değerini 1 milyon 200 bin Euro seviyesine çıkardı. Hem sahadaki dinamizmi hem de teknik kapasitesiyle Göztepe taraftarlarının sevgisini kazanan oyuncu, takımın hücum organizasyonlarında kilit rol üstleniyor.

Sakatlığını atlattı, yeniden sahaya dönüyor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı-kırmızılıların son iki maçında forma giyemeyen Olaitan, tedavisini tamamladı ve yeniden tam performansla takıma dönmeye hazır hale geldi. Teknik heyet, oyuncunun antrenman temposundan oldukça memnun.

Milli takımda da görev aldı

Benin Milli Takımı’na davet edilen genç orta saha, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri D Grubu’nda Nijerya’ya karşı oynanan karşılaşmada da forma giydi. Mücadelede 56’ncı dakikada oyuna dahil olan Olaitan, milli formayla da performansını sürdürdü.

Alanyaspor maçında forma giymesi bekleniyor

Göztepe formasıyla bu sezon 6 maçta 443 dakika süre alan ve 1 gol kaydeden Olaitan’ın, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında yeniden kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un, oyuncuya ilk 11’de görev verebileceği ifade edildi.

İzmir ekibi için büyük kazanç

Olaitan’ın yükselen performansı, hem sportif açıdan hem de ekonomik olarak Göztepe için önemli bir kazanç olarak görülüyor. Kulüp yönetiminin genç oyuncuyu uzun vadeli planlamada önemli bir parça olarak değerlendirdiği öğrenildi.