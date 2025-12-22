Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, 12 Ocak günü gerçekleşecek olan İzmir Pazarcılar Esnafı Odası seçimlerinde aday olduğunu kamuoyuna duyurarak, özellikle esnafın büyük bir bölümünün değişim istediğini savundu.

Faysal Acar: Benimle ilgili ciddi bir teveccüh var

2025 yılında özellikle pazarcı esnafına tarihte görülmemiş cezalar yazıldığını kaydeden ve sorunların, problemlerin ciddi anlamda büyüdüğünü aktaran İzmir Pazarcılar Odası Başkan Adayı Faysal Acar, “Esnafımızın benimle ilgili ciddi bir teveccühü var, doğal olarak adayım. Çünkü pazarcı esnafımızın dinamik ve mevzuatı iyi bilen bir ekibe ihtiyacı var.

Mevcut oda başkanımız 24 sene önce seçildiği zaman 650’ye yakın pazarcı esnafımız vardı bu kentte. Bugün 10 bini aşkın pazarcı esnafımızın olduğunu görüyoruz 17 kat fark olduğunu görüyoruz. O dönemki esnafımızın sorunları ve sıkıntıları da 17 kat fazla. 2025 yılında esnafımıza tarihte görülmemiş cezalar ilçe belediyeleri tarafından yazılmıştır.” diye konuştu.

“Tüm esnafımızı 12 Ocak’ta oy kullanmaya davet ediyorum”

Son olarak, pazarcı esnafının daha fazla dayanacak gücü kalmadığının altını çizen ve 12 Ocak’ta gerçekleşecek seçimde herkesi oy kullanmaya davet eden Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Esnafımızın artık dayanacak gücü kalmadı ben bu sebep ile daha çok ilham alarak aday olmaya karar aldım. Burada 17-18 saat çalışan esnafımızın hakkını savunacağım. Hizmet etmek namına da adayım. Pazarcı esnafımızın büyük bir bölümü değişimin şart olduğunu söylüyor. Ben daha adaylığımı açıklamamışken bile geri dönüşler bana geliyor.

Bizim aday olmamak gibi bir hakkımız yok ben yıllardır esnafımızın hakkını savunmaya çalışıyorum ve büyük bir bölümünü kamuoyuna taşıyıp çözdük. Benim en büyük gücüm esnafımdır, ben onlara güveniyorum. Hayırlısı ile adayım 12 Ocak günü seçim yapılacak ben tüm esnafımızı oy kullanmaya davet ediyorum.”