Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Başkan Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır yönetiminde gerçekleştiriliyor. Toplantının gündeminde, İzmir’in turistik ilçelerinden Urla için yapılan imar planı değişikliği yer aldı.

BEŞ BÖLGENİN STATÜSÜ DEĞİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Urla 1. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Önerisi doğrultusunda oluşturulan 1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, geçtiğimiz haftalarda askıya çıkarıldı. Plan değişikliğiyle birlikte toplam 335 bin metrekare büyüklüğündeki beş bölgenin statüsü değiştirildi.

118 İTİRAZ YAPILDI

Askı sürecinin ardından plana 118 itiraz geldi. İtirazlar arasında parsel sahiplerinin yanı sıra, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Temiz İzmir Derneği de yer aldı. İtirazlar, bu akşam toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme alındı ve değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.