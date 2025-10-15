Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yıllardır gündeminde olan çöp depolama ve bertaraf sorununu çözmek için düğmeye bastı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ekim Ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti. Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır, meclis oturumunda yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen yeni planın detaylarını paylaştı.

BERGAMA TESİSİ KAPASİTESİ DÖRT KAT ARTIYOR

Yıldır, Bergama’da bulunan Entegre Katı Atık Tesisi’nin kapasitesinin günlük 520 tondan 2 bin tona çıkarılacağını duyurdu.

Ayrıca İzmir genelinde üç yeni Entegre Atık Tesisi kurulacağını belirten Yıldır, bu yatırımların tamamlanmasıyla kentin günlük çöp bertaraf kapasitesinin 7 bin 500 tona ulaşacağını söyledi.

“Harmandalı için kademeli bir azaltma planlıyoruz. Bu kapsamda Bergama’daki tesisin kapasitesini artırıp, üç yeni tesisle birlikte İzmir’in atık yönetiminde sürdürülebilir bir sisteme geçeceğiz,” diyen Yıldır, alınan kararların Ankara’da Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda netleştiğini ifade etti.

BERGAMA ENTEGRE KATI ATIK TESİSİ PROTOKOLÜ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Toplantıda ayrıca, “Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi Kurulması ve 15 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi” kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. arasında imzalanacak protokol de gündeme geldi. Protokolün kabul edilmesi ve imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a yetki verilmesi, mecliste oybirliğiyle onaylandı.