TBMM Genel Kurulu, yoğun bir haftalık çalışma temposuna salı günü itibarıyla başlıyor. Haftanın en önemli gündem maddesini, "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" oluşturuyor. Kamuoyunun "11’inci Yargı Paketi" olarak adlandırdığı bu düzenleme, özellikle suç örgütlerine yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını ve toplumsal huzuru bozan eylemlere karşı yeni cezai müeyyideler getirilmesini hedefliyor. Yasalaşması beklenen teklif, yargı süreçlerindeki işleyişi hızlandırmayı ve infaz rejiminde bazı uyum düzenlemelerini hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Suç örgütlerine ve bireysel silahlanmaya ağır darbe

Yeni kanun teklifi ile suç şebekelerinin çocukları istismar etmesinin önüne geçilmesi için caydırıcı adımlar atılıyor. Düzenleme uyarınca, illegal faaliyetlerinde çocukları araç olarak kullanan örgüt yöneticilerinin cezaları yarı oranından bir katına kadar artırılacak. Şayet söz konusu suç örgütü silahlı bir yapıya sahipse, öngörülen ceza miktarı dörtte bir oranında daha da yükseltilecek. Öte yandan, halk arasında "maganda kurşunu" olarak bilinen meskun mahalde silahla ateş etme eylemi için de hapis cezası alt sınırı 1 yıldan 5 yıla kadar çıkarılıyor. Bu kapsama kuru sıkı olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da dahil edilecek. Toplumun bir arada bulunduğu düğün, nişan veya asker uğurlaması gibi etkinliklerde bu silahları ateşleyenlere verilecek cezalar ise yarı oranında artırılarak uygulanacak.

Trafik magandalarına müstakil suç tanımı

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve sıkça haberlere konu olan yol kesme eylemleri, yeni paketle birlikte artık müstakil bir suç tipi olarak tanımlanıyor. Mevzuata eklenecek hükümle, karayollarında hukuka aykırı şekilde bir aracı durduran veya ulaşımı engelleyen şahıslar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Yargılamadaki verimliliği artırmak adına Bölge Adliye Mahkemelerinin yetkileri de genişletiliyor; bu mahkemeler yerel mahkeme kararlarındaki hukuki aksaklıkları tespit ettiğinde doğrudan bozma kararı verebilecek. Ayrıca, hakaret suçlarında uzlaşma sağlanan mevcut dosyaların statüsü korunurken, yeni dönemde uzlaşma kapsamından çıkarılan bu suçlar için ön ödeme hükümleri yerine mevcut uzlaşma protokolleri üzerinden işlem yapılmasına olanak tanınacak.

İnfaz rejiminde "Covid-19" kapsamı genişletiliyor

Düzenlemenin en çok konuşulan maddelerinden biri de ceza infaz kurumlarındaki hükümlüleri yakından ilgilendiren Covid-19 düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi oldu. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olanları da içine alan bu yeni sisteme göre, belirli ağır suçlar (terör, örgütlü suçlar, aile içi cinayet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı) hariç tutulmak kaydıyla infaz kolaylığı sağlanacak. Toplam hapis cezası 10 yılın altında olanlar 1 ayını, 10 yıl ve üzeri olanlar ise 3 ayını kapalı cezaevinde geçirdikten sonra, açık cezaevine geçişlerine 3 yıl veya daha az süre kalmışsa doğrudan ayrılma hakkı kazanacak. Bu hükümlüler, açık cezaevinde en az 3 ay kalma şartını yerine getirmeleri halinde, denetimli serbestlik imkanından 3 yıl daha erken yararlanabilecekler.

Komisyonlarda sosyal ve siyasi gündem

Genel Kurul’daki yasama faaliyetlerine paralel olarak Meclis komisyonları da kritik konuları masaya yatırmaya devam edecek. Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, hafta boyunca TÜİK yetkilileri ile akademisyenleri dinleyerek çocuk suçluluğuna dair raporlarını şekillendirecek. Perşembe günü ise Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri komisyona sunum yapacak. Meclis çatısı altında ayrıca salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek ve liderler Türkiye’nin sıcak gündemine dair değerlendirmelerde bulunacak.