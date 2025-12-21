Karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, aradığı golü ilk yarıda buldu. 23. dakikada gelişen atakta Arda Okan Kurtulan, ceza sahası içindeki bitirici vuruşuyla takımını öne geçirdi.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi, yine Arda Okan Kurtulan’ın 68. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarıda Samsunspor direğe takıldı
Konuk ekip Samsunspor, ikinci yarının başında üst üste pozisyonlar buldu.
46. dakika: Taha Altıkardeş’in sağdan ortasında Efkan Bekiroğlu’nun yakın mesafeden şutunda top üstten auta çıktı.
47. dakika: Emre Kılınç’ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şut, direğin yanından dışarı gitti.
Bu pozisyonlar skora yansımayınca Samsunspor’un geri dönüş çabası sonuçsuz kaldı.
Maçtan dakikalar
23’ GOL | Arda Okan Kurtulan (Göztepe)
68’ GOL | Arda Okan Kurtulan (Göztepe)
Hakemler
Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut
Takım kadroları
Göztepe
Mateusz Lis, Allan Godoi Santos, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan (İbrahim Sabra dk. 81), Cherni, Rhaldney (Tibet Durakçay dk. 90), Anthony Dennis, Efkan Bekiroğlu (Furkan Bayır dk. 88), Juan
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Ogün Bayrak, Salem Bouajila
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Samsunspor
Okan Kocuk, Zeki Yavru (Polat Yaldır dk. 61), Toni Borevkovic, Lubo Satka, Rick Van Drongelen, Antoine Makoumbou, Eyüp Aydın (Anthony Musaba dk. 73), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 88), Soner Gönül (Logi Tomasson dk. 61), Emre Kılınç (Yunus Emre Çift dk. 88), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Tahsin Bülbül
Teknik Direktör: Thomas Reis
Kartlar
Sarı kartlar: Soner Gönül, Rick Van Drongelen (Samsunspor), Efkan Bekiroğlu (Göztepe)