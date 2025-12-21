Son Mühür- Tariş, kısa bir süre önce açıkladığı zeytinyağı alım fiyatlarından geri adım atmak zorunda kaldı.

16 Aralık'ta Tariş, 0.3 asit için 320 lira, 0.5 asit için 310 lira, 0.8 asit için 305 lira, 1 asit 280 lira, 1.5 asit 260 lira ve 2 asit de 240 lira olarak alım fiyatlarını duyurmuştu.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, ''zeytinyağı alım fiyatını açıklayan ve kooperatiflere bildiren Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın uyarısı ile alım fiyatını düşürmek zorunda kaldı.

Litre başına 40-50 TL'lik düşüş var...



Benim aldığım duyumlara göre Ankara'dan Ticaret Bakanlığı yetkilileri, açıklanan fiyatın enflasyonla mücadele programına göre yüksek olduğu gerekçesiyle düşürülmesini istedi. Bu talebin ardından Tariş, fiyatları litre başına 45-50 liraya varan oranlarda düşürdü.

Kilo başına 320 lira açıklanan 0.3 asit yemeklik zeytinyağı alım fiyatı 290 liraya düşürüldü. Böylece alım fiyatı 2023 yılının gerisinde kaldı.'' değerlendirmesinde bulundu.



Marketlerde zeytinyağı fiyatları düşüşte...



X platformunda ekonomi üzerine detaylı analizleriyle dikkati çeken ekonomist Bora Kaya, Ali Ekber Yıldırım'ın zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili açıklamalarına destek verdi.

''Marketler zeytinyağı fiyatlarını indirmeye başladı'' diyen Bora Kaya,

Henüz genele yayılmış bir indirim söz konusu değil, başta Carrefour ve Migros bazı markalarda yüzde 60'a ulaşan indirimler yaparken, bazılarında yüzde 40'a varan artışlara gitti. Ortalamaya baktığımızda son 4 günde fiyatlar yüzde 3 ucuzladı.'' hatırlatmasında bulundu.