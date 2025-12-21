Son Mühür- Türkiye turizminin tanıtım ve strateji politikalarını belirleyen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu seçimlerinde Ege Bölgesi adına önemli bir gelişme yaşandı. Turizm sektörünün deneyimli isimlerinden Mehmet İşler, TGA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Ege turizminin ortak iradesi sandığa yansıdı

21 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve kesin olmayan sonuçlara göre şekillenen TGA Yönetim Kurulu seçimleri, Foça merkezli başlayarak tüm Ege’ye yayılan güçlü bir destekle sonuçlandı.

İzmir, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar ve Bergama’dan Manisa, Denizli, Uşak, Afyon ve Kütahya’ya; Bodrum ve Fethiye’ye uzanan geniş bir coğrafyada turizm paydaşlarının ortak iradesi bu seçimle net biçimde ortaya kondu.

Turizm örgütlerinden güçlü destek

Seçim sürecinde Skal, ÇEŞTOB, Alaçatı Turizm Derneği başta olmak üzere çok sayıda turizm derneği, birlik ve meslek örgütünün desteğini alan Mehmet İşler, Ege turizmi adına önemli bir başarıya imza attı.

“Daha adil ve sürdürülebilir bir turizm için çalışacağız”

Mehmet İşler, seçim sonrası yaptığı değerlendirmede; Ege’nin dinamizmini, İzmir’in kurumsal birikimini ve Foça’nın duruşunu TGA’ya taşıyacaklarını belirterek, turizmde daha güçlü, daha adil ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışacaklarını ifade etti.

TGA’da bölgesel temsil vurgusu

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası turizm tanıtım politikalarında belirleyici rol üstlenen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, yeni yönetim yapısıyla birlikte bölgesel temsiliyeti daha dengeli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Mehmet İşler’in Ege Bölgesi kontenjanından yönetime girmesi, bölge turizmi açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Foça’dan Ege’ye, Türkiye turizmine hayırlı olsun

Ege turizminin Ankara’daki karar mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesini sağlayan bu gelişme, Foça başta olmak üzere tüm bölge turizm camiasında memnuniyet yarattı.

Mehmet İşler’in TGA Yönetim Kurulu üyeliğinin, Ege ve Türkiye turizmine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.