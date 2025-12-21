Son Mühür / Erkan Doğan - Ünlü Analist Harris’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DEVA Partisi Lideri Ali Babacan’ın ismini öne çıkaran açıklaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir anket şirketi tarafından yapılan anketi yeniden gündeme getirdi.

''Son üç Cumhurbaşkanlığı seçimine bakarsanız, aday kim olursa olsun üçünde de Erdoğan'a karşı yüzde 48 muhalif oy çıktı'' diyen Harris, ''Sosyal açıdan muhafazakar Türklere hitap edecek bir adayları olursa, seçimi alma şansları var." şeklinde bir açıklama yaptı. Öte yandan Harris’in bu yorum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talebiyle ulusal bir anket şirketine yaptırdığı öne sürülen anketi yeniden gündeme taştı. Bu yılın başında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın, özel bir araştırma şirketine yaptırdığı iddia edilen memnuniyet soruları kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

"Cemil Tugay’ı başarılı buluyor musunuz?"

Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği anket çalışmasında katılımcılara, ‘Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?’, ‘Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’, ‘Son seçimde hangi partiye oy verdiniz?’, ‘Cemil Tugay’ı başarılı buluyor musunuz?’, ‘Cemil Tugay yeniden İzBB başkan adayı olsa oy verir misiniz?’ gibi sorular yer almıştı. Ayrıca, söz konusu anket çalışmasında katılımcılara ‘Cemil Tugay, cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?’ sorusunun yöneltilmesi ise dikkat çekmişti.

Büyükşehir'den açıklama, “Anketten haberdar değiliz, Başkan Tugay’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu değildir”

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Belediye ya da Başkan Cemil Tugay tarafından bir anket çalışması yaptırılmadığı, yapılan anketten haberdar olunmadığı belirtilerek, “Başkanımız Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu değildir. Yapıldığı söylenen anketle uzaktan yakından kurumsal ve kişisel olarak ilgimiz yoktur” ifadelerine yer verildi.