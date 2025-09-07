İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yaptıkları denetimlerde drift yapan bir sürücüyü yakaladı. Olay, dün saat 10.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Urla mevkisinde yaşandı.

Araç trafikten men edildi

35 CNS 735 plakalı aracın sürücüsü C.A., jandarma devriyesi tarafından drift yaparken tespit edildi. Sürücüye idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

