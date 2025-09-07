Son Mühür/ Osman Günden- Çeşme Belediyesi tarafından 25 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Çeşme Festivali, ilk gününde müzik ve coşku dolu anlara sahne oldu. 6 Eylül Cumartesi günü başlayan festival, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nı adeta bir şölen alanına çevirirken, akşam saatlerinde amfi tiyatroda gerçekleşen konserlerle zirveye ulaştı.

Çeşme'de müzik ziyafeti: Zuhal Olcay konseri

Çeşme'nin simgesi haline gelen Cumhuriyet Meydanı, festivalin açılış günü boyunca rengarenk bir atmosfere büründü. Çeşme Belediye Bandosu'nun coşkulu geçişiyle başlayan etkinlikler, gün boyu DJ performansları, dinamik dans gösterileri ve çeşitli konserlerle devam etti. Akşam saatlerinde ise Çeşme Belediyesi Orkestrası, Yeşilçam'ın unutulmaz müziklerini seslendirerek izleyicilere nostaljik bir yolculuk yaşattı.

Gecenin finali ise Zuhal Olcay'ın Çeşme Amfi Tiyatro'da verdiği muhteşem konserle taçlandı. Güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Olcay, büyük alkış aldı.

Konserin ardından sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sanatçıya teşekkürlerini iletti. Denizli, geleneksel plaket yerine daha anlamlı bir jest yaparak, "Sakız Ağacım Çeşme" projesi kapsamında Zuhal Olcay adına bir sakız ağacı fidanı bağışı yapıldığını duyurdu. Bu sembolik hediye, hem doğaya hem de sanata verilen değeri vurgulayan özel bir an oldu.

Festival coşkusu milli gururla birleşiyor

Festival coşkusu, ikinci gününde milli bir heyecanla devam edecek. 7 Eylül Pazar günü programı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, yani "Filenin Sultanları"nın, Dünya Şampiyonası final maçı nedeniyle yeniden düzenlendi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak dev ekranda yayınlanacak Türkiye-İtalya karşılaşması, festival ziyaretçilerini bir araya getirerek ortak bir heyecanı paylaşma imkanı sunacak.

Final maçının ardından, festival birbirinden değerli sahne performanslarıyla devam edecek. Gecenin sonunda ise son dönemin popüler isimlerinden Emir Can İğrek, Çeşme Amfi Tiyatro'da sahne alarak festivalin kapanışını unutulmaz bir konserle gerçekleştirecek. Festival, müzik ve sanatın yanı sıra milli duyguları da bir araya getirerek izleyicilere çok yönlü bir deneyim sunmayı hedefliyor.