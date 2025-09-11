Son Mühür/ Merve Turan - Urla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında başlattığı hizmet seferberliğiyle yol onarımı, park bakımı, temizlik ve çevre düzenlemelerinden okul temizliğine kadar geniş bir alanda çalışmalarını tamamladı. Başkan Selçuk Balkan, “Urlamızın daha yaşanabilir bir kent olması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Altyapı ve üstyapıda ilerleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlükleri koordineli şekilde çalıştı. Altyapısı tamamlanan yollara sathi kaplama, parke döşeme ve asfalt yama uygulandı. Parklarda bakım-onarım yapıldı, oyun grupları yenilendi. Caddeler ve sokaklar düzenli olarak yıkandı.

Okullar yeni döneme hazırlandı

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki tüm okullarda kapsamlı temizlik yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahçe ve ortak kullanım alanlarını temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, okul bahçelerindeki yabani otları temizledi. Böylece öğrencilerin hijyenik ve güvenli ortamlarda ders başı yapması sağlandı.

“Her mahallemiz bizim için önemli”

Başkan Selçuk Balkan, görev süresi boyunca aynı kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Mahalle muhtarlarıyla düzenli toplantılar yaparak sorunları tespit ettiklerini, vatandaşlarla buluşup talepleri çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Çocukların sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için desteğin süreceğini, ilçenin daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.