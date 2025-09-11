2. Lig Kırmızı Grup’ta geride kalan üç haftada 6 puan toplayarak üst sıralara tırmanan Menemen Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, İnegölspor’un orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamaya göre 28 yaşındaki futbolcu, Menemen FK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde öne çıkan takımlar

Altınordu altyapısından yetişen Alican Özfesli, kariyerinde Başakşehir, Hatayspor, Boluspor, Erzurumspor FK ve İnegölspor formalarını giydi. Orta sahadaki tecrübesiyle dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz sezon İnegölspor’un resmi maçlarında 24 kez sahaya çıkarak 2 gol kaydetti.

Menemen FK’nın hedefi üst sıralar

Transferle orta sahasına güç katan Menemen FK, sezon boyunca üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Alican’ın tecrübesi, kulübün ligdeki rekabet gücünü artırması bekleniyor.