Son Mühür / Egeland Sağlık A.Ş.’nin Maliye Hazinesi’nden 49 yıllığına kiraladığı Urla Gülbahçe’deki arazide hayata geçirmeyi planladığı “Urla Premium Otel” projesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde engelle karşılaştı.

Şirketin, 585 Ada 1 Parsel’de “Otel Alanı”, 2 Parsel’de ise “Günübirlik Kullanım Alanı” olarak planladığı projede, 207 standart oda ve 3 engelli odası olmak üzere toplam 210 oda ve 420 yatak kapasitesi öngörülmüştü. İki bloktan oluşan tesisin yatırım bedelinin ise 416 milyon 979 bin TL olduğu açıklanmıştı. Ancak milyonluk projenin ÇED süreci, şirketin söz konusu taşınmaz üzerindeki ön izin süresinin sona ermesi ve Milli Emlak Dairesi’nin olumsuz görüş bildirmesi nedeniyle iptal edildi.

Raporda, şu ifadeler yer aldı:

“İzmir ili, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi tapunun 585 ada 1 ve 2 No’lu parsellerde "Adı geçen Şirket lehine verilen 2 yıllık ön izin süresinin 02.02.2023 tarihinde, ilave ön izin süresinin ise 02.08.2023 tarihi itibariyle sona erdiği ve mevcut mevzuat kapsamında verilmiş bir ön izin süresi bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, üzerinde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak 16/05/2025 tarihli yürütmenin durdurulması kararı bulunan taşınmazlar hakkında ve bu taşınmazlara ilişkin devam eden bir hak lehdarlığı bulunmayan Şirket lehine bu aşamada "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının alınmasının uygun görülmediği bildirilmiştir. Buna göre 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin Başvuru ve İnceleme başlıklı 16 ncı maddesinin (3) üncü fıkrasının (b) bendi uyarınca " ilgi (a) ve (b) yazılarınıza konu ilimiz, Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan 585 ada 9 No’lu parselde yapılması planlanan "Urla Techno Otel (98 oda kapasiteli)" için ve 585 ada 1 ve 2 No’lu parselde yapılması planlanan "Urla Premium Otel (210 oda kapasiteli)" için bu aşamada faaliyetin gerçekleştirilmesine olanak bulunmadığından ÇED Yönetmeliği çerçevesinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığımızca (Taşınmaz Geliştirme ve İmar Takip Emlak Müdürlüğü) olumlu görüş bildirilmesine olanak bulunmamaktadır." denilmiştir. Bu doğrultuda, İzmir Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş olan ilgi (c) kurum görüşünde iptal gerekçesi belirtildiğinden, Proje Tanıtım Dosyası sunulan "Urla Premium Otel (210 oda kapasiteli) projesine ilişkin ÇED süreci, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesi 2 (a) bendi gereği sonlandırılarak iptal/iade edilmiştir. Proje ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerekmektedir.”