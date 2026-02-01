Son Mühür- CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın bugünlerde koltuğa veda edip etmeyeceği merak konusu.

Önce, yılbaşı gecesi Buca Gölet'te işlenen cinayetin katil zanlısının Çağdaş Kaya'ya destek veren bir partili olduğu iddiaları, ardından, İZBAN Şirinyer İstasyonu karşısındaki simitçinin darp edilmesi sürecinde azmettirici iddiasıyla gözaltına alınması gibi olaylar nedeniyle Çağdaş Kaya için Genel Merkez'de düğmeye basıldığı konuşuluyor.

Buca siyaset kulislerinde konuşulanlara göre CHP Genel Merkezi yaşanan olaylardan duyduğu rahatsızlık nedeniyle harekete geçmiş durumda.



İki seçenek: Ya istifa, ya görevden alma...



Çağdaş Kaya'ya ''İstifa ya da görevden alma'' seçeneklerinden birini tercih etmesi yönünde kararın tebliğ edildiği konuşuluyor.



CHP lideri Özgür Özel'in Phuket gezisi sonrası Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Çağdaş Kaya'nın adının karıştığı iddialar nedeniyle rahatsız olduğu ve İl Başkanı Çağatay Güç'e de Çağdaş Kaya'nın görevden alınması için talimat verildiği de yine konuşulan iddialar arasında.

Buca ilçe kongresine tek aday olarak giren Çağdaş Kaya'nın adı CHP İzmir il kongresi öncesi başkan adaylığı için gündeme gelmiş ancak Genel Merkez'in devreye girmesiyle Çağatay Güç kongrede başkanlık koltuğuna uzanmıştı.