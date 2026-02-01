İran’ın güney kesiminde yer alan Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesi, sabah saatlerinde şiddetli bir yer sarsıntısıyla sarsıldı. Bölgedeki enerji tesislerinin yoğunluğu nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Aseluye'de meydana gelen deprem, halk arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından bölgedeki sismik hareketlilik yakından takip ediliyor.

Tahran Üniversitesi sismoloji merkezi verileri paylaştı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yayımlanan resmi verilere göre, sarsıntı yerel saat dilimiyle sabah 08.41'de kaydedildi. Yapılan teknik analizler sonucunda depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçülürken, merkez üssünün tam olarak Aseluye ilçesi olduğu teyit edildi. Yer kabuğunun yaklaşık 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği saptanan depremin etki alanı ve sarsıntı şiddeti üzerine çalışmalar sürdürülüyor.

Can ve mal kaybına ilişkin ilk bilgiler

Depremin gerçekleştiği ilk anlarda bölgeden henüz net bir hasar raporu ulaşmadı. Yetkililer, sarsıntının ardından sahada inceleme başlatıldığını ancak şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya dair resmi bir bildirimde bulunulmadığını belirtti. Kritik enerji altyapısına sahip olan Aseluye’de, tesislerin güvenlik durumuna ilişkin kontrollerin de eş zamanlı olarak yürütüldüğü öğrenildi.

Bölgedeki sismik hareketlilik takip altında

İran'ın sismik açıdan aktif fay hatları üzerinde bulunması, bu tür orta ölçekli depremlerin ardından artçı sarsıntı beklentisini de beraberinde getiriyor.