Menemen Belediyesi, son 6 ayda her ay bir yeni tesis açma sözüyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın öncülüğünde hayata geçirilen projeler kapsamında ilçede pazar yerlerinden sosyal tesislere, semt polikliniğinden dijital deneyim merkezine kadar 6 yeni tesis hizmete açıldı.

Başkan Pehlivan, açılış törenlerinde yaptığı açıklamada, “Geleceğin Menemen’ini hep birlikte inşa ediyoruz. Her açılış, bu hedefe giden yolda bir adım daha ileri taşımak anlamına geliyor,” dedi.

Tematik oyun köyü ve dev kütüphane yolda

Menemen Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyünü hizmete açarken, Ege’nin en büyük kütüphanesinin inşaatında da sona yaklaştı. Başkan Pehlivan, bu projeleri “eser belediyeciliğinin örnekleri” olarak tanımlayarak, “Her bir yatırım, Menemen’in geleceğine yapılan kalıcı bir katkıdır” ifadelerini kullandı.

Açılış serisi Türkelli’de başladı

Pehlivan’ın “Her ay bir açılış” hedefi doğrultusunda ilk açılış Türkelli Kapalı Pazar Yeri oldu. Halil Alkaya, Koyundere ve Seyrek Kapalı Pazar Yerleri’nden sonra açılan Türkelli Pazaryeri, hem esnafın hem de vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Modern altyapısı, geniş satış alanları ve çevre düzenlemesiyle öne çıkan tesis, bölgedeki üreticilerin doğrudan tezgâh açarak ürünlerini tüketiciye ulaştırmasını sağlıyor.

Sağlıkta yeni merkez: Ulukent Semt Polikliniği

Türkelli’nin ardından ikinci açılış Ulukent Semt Polikliniği oldu. Menemen Belediyesi’nin sağlık alanındaki en önemli yatırımlarından biri olan poliklinik, röntgen, laboratuvar, pansuman ve fizyoterapi gibi hizmetleri ücretsiz sunuyor. Günlük 500 hasta kapasitesine sahip olan tesis, Asarlık Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından Menemen’de sağlık altyapısını güçlendiren ikinci büyük adım oldu.

Başkan Pehlivan, “Sağlık hizmetleri herkesin hakkı. Menemen’de kimse sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çekmeyecek,” dedi.

Aynısefa Sosyal Tesisleri sosyal yaşamı renklendirdi

Menemen’in yeni sosyal buluşma noktaları olan Aynısefa Sosyal Tesisleri, kısa sürede büyük ilgi gördü.

İlki Cumhuriyet Parkı (Kent-2) içinde, ikincisi ise Menemen Şehir Parkı’nda açılan kafeler; modern mimarisi, uygun fiyatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşların vazgeçilmez mekânlarından biri haline geldi.

Pehlivan, “Vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği, nezih, temiz ve ekonomik sosyal alanlar oluşturduk. Aynısefa markamız Menemen’in her noktasına yayılacak,” diye konuştu.

Ahmet Kahraman Camii dualarla açıldı

Açılış serisinin dördüncü durağı Haykıran Mahallesi oldu. Devletin üst kademelerinde görev yapmış, 60. hükümette Adalet Bakanlığı yapmış olan Ahmet Kahraman’ın adını taşıyan cami, dualarla ibadete açıldı. Başkan Pehlivan törende, “Rabbim bu camiden ezanı eksik etmesin, cemaatini bol kılsın,” diyerek vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhuriyet’e özel: Dijital Deneyim Merkezi

Menemen Belediyesi’nin son yatırımlarından biri olan Dijital Deneyim Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce Mermerli Mahallesi’nde açıldı. Cumhuriyet’in 102. yılına armağan edilen merkez, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temasıyla hazırlandı. Görsel efektler, ses sistemleri ve dijital canlandırmalarla zenginleştirilen merkez, ziyaretçilerine tarihi yeniden yaşatan bir deneyim sunuyor.

“Menemen fark yaratmaya devam edecek”

Başkan Aydın Pehlivan, 6 ayda açılan 6 tesisin bir başlangıç olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana Menemen’in her mahallesine dokunduk. Sosyal yaşam, sağlık, eğitim, kültür, teknoloji ve istihdam alanlarında yatırımlarımız devam edecek. Menemen’i yaşayan ve yaşatan bir kent yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”