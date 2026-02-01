Son Mühür- Vergi borcu olan mükellefler için uyarıda bulunan Balıkesir Vergi Mahkemesi Başkanı Volkan Erdoğdu,

''Vergi dairesinden ödeme emri tebligatı almak, vergi borcunun kesinleştiği ve tahsilat aşamasına geçildiği anlamına gelir. Bu belgeyi aldığınızda, sürecin ciddiyetini koruyarak hızlıca harekete geçmeniz gerekir'' hatırlatmasında bulundu.

Ne yapılması gerekiyor?

''Ödeme emrine karşı yapabileceğiniz işlemleri ve haklarınızı aşağıda adım adım özetledim'' diyen Volkan Erdoğdu'nun izlenecek yol haritasıyla ilgili paylaşımı şöyle...



1. Süreye Dikkat Edin (Çok Kritik)



Ödeme emri tebliğ edildiği tarihten itibaren işlem yapmanız için 15 gün süreniz vardır. (6183 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle bu süre 7 günden 15 güne çıkarılmıştır). Bu süre içinde aşağıdaki yollardan birini seçmeniz gerekir.



2. Seçenekleriniz Nelerdir?



Bu 15 günlük süre içinde şu dört yoldan birini izleyebilirsiniz:

A. Borcu Ödeme

Borcu kabul ediyorsanız ve imkanınız varsa, borcun tamamını ödeyebilirsiniz.

B. Taksitlendirme (Tecil ve Taksitlendirme) Talep Etme

Borcun tamamını bir kerede ödeyemiyorsanız, "Tecil ve Taksitlendirme" talep edebilirsiniz (6183 sayılı Kanun, Md. 48).

* Nasıl yapılır? Vergi dairesine yazılı olarak başvurarak borcunuzun taksitlendirilmesini istersiniz.

* Şartlar: Genellikle teminat göstermeniz gerekebilir (borç miktarına bağlı olarak) ve tecil faizi ödemeyi kabul etmiş olursunuz.

* Önemli: Eğer "çok zor durum" haliniz varsa, bu durumu belgelemeniz ve diğer şartları taşımanız (6183 sayılı Kanun, Md. 48/A) taksitlendirme talebinizin kabulünü kolaylaştırır.

C. Dava Açma (İptal Davası)



Eğer ödeme emrinin haksız olduğunu düşünüyorsanız, Vergi Mahkemesi'nde dava açabilirsiniz. Ancak ödeme emrine karşı dava açma nedenleri sınırlıdır:

* Böyle bir borcun olmaması: (Örneğin, borcun size ait olmaması).

* Borcun kısmen veya tamamen ödenmiş olması.

* Borcun zamanaşımına uğramış olması.

Dikkat: Ödeme emrine karşı dava açmak, tahsilat işlemini (haczi) kendiliğinden durdurmaz. Dava dilekçesinde mutlaka "Yürütmenin Durdurulması" talebinde bulunmalısınız. Mahkeme bu kararı vermezse, dava sürerken haciz yapılabilir.

D. Hata Düzeltme Başvurusu

Ödeme emrine karşı kural olarak doğrudan düzeltme ve şikayet yoluna başvurulamayacağına ilişkin yargı içtihatları bulunmakla birlikte; ödeme emri içeriği vergi borçlarında açık ve bariz bir vergilendirme hatasının varlığı hâlinde, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen beş yıllık düzeltme zamanaşımı süresi içinde, söz konusu borçlara yönelik olarak düzeltme ve şikayet yoluna başvurulması imkanı bulunmaktadır. Ancak bu yol, 15 günlük dava açma süresini durdurmaz, bu yüzden riskli olabilir. Süresi içerisinde yargı yoluna başvurmak daha isabetlidir.



3. Yasal Zorunluluk: Mal Bildirimi



Eğer 15 gün içinde borcu ödemezseniz veya taksitlendirme yapmazsanız, yasal olarak "Mal Bildirimi"nde bulunmanız zorunludur.

* Nedir? Borcu ödemeye yetecek kadar malınızın olup olmadığını, varsa neler olduğunu (yoksa da olmadığını) beyan etmenizdir.

* Ne Olur? Mal bildiriminde bulunmazsanız, 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile karşılaşabilirsiniz. Bu, borçluyu beyana zorlamak için uygulanan bir disiplin hapsidir.

4. Harekete Geçmezseniz Ne Olur?



15 günlük süre içinde ödeme yapmaz, taksitlendirmez veya dava açıp yürütmeyi durdurma kararı almazsanız;

* E-Haciz: Banka hesaplarınıza elektronik haciz uygulanır.

* Fiili Haciz: Gayrimenkullerinize, araçlarınıza veya iş yerinizdeki menkul mallara haciz konulabilir.

* Faiz: Borcunuza gecikme zammı işlemeye devam eder.

Ödeme emrine karşı tanınan haklar sınırlı ve sürelere bağlıdır. Bu nedenle tebligatın ciddiyetinin farkında olmak ve mevcut seçenekleri bilinçli şekilde değerlendirmek büyük önem taşır.