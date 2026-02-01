Son Mühür/ Beste Temel - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Gün boyu süren yağışlar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi. Yol ve kavşaklarda su birikmeleri ile ev ve iş yerlerine yönelik su baskını ihbarları alınırken, ekipler gelen ihbarlara eş zamanlı müdahale etti.

Yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte merkez ilçelerde derelerin akışı normale dönerken, ulaşım güvenliği ve altyapının korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

İlçe ilçe yağış miktarları açıklandı

Meteoroloji ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre ilçe bazında metrekareye düşen yağış miktarları şöyle kaydedildi: Çeşme 35,4 kilogram, Karaburun 28,6 kilogram, Urla 23,5 kilogram, Kemalpaşa 20,8 kilogram, Aliağa 20,6 kilogram, Buca 20,6 kilogram ve Konak 18,2 kilogram.

Yağışlarla birlikte 153 ve 185 Çağrı Merkezlerine saat 17.00’ye kadar toplam 187 su baskını ihbarı ulaştı. İlçe bazında en fazla ihbarın Çeşme ve Bornova’dan geldiği bildirildi.

Kriz masası kuruldu

İzmir için verilen turuncu alarm nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü bünyesinde kriz masası oluşturuldu. Kriz masasında sahadan gelen veriler düzenli toplantılarla değerlendirildi, ekiplerin yönlendirilmesi anlık olarak yapıldı. Olası olumsuz senaryolara karşı önleyici tedbirler alındı.

Kriz masası toplantılarını takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, turuncu alarm sonrası tüm birimlerle birlikte teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Vatandaşlara uyarı

Hakan Uzun, vatandaşlara yönelik yaptığı çağrıda, “Yağışın gücünü dikkate alarak mümkün olduğunca yolculukların ertelenmesini, trafiğe çıkılmamasını, dere yatakları ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Her türlü olumsuzlukta 153 ve 112 hatlarından bize ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

Uzun ayrıca kapanan yollar ve su baskınlarına ilişkin bilgilerin belediyenin iletişim kanalları üzerinden anlık olarak paylaşılacağını, ihbarlar doğrultusunda ekiplerin hızla yönlendirildiğini belirtti.

Ulaşım için yoğun mesai

Kentte yaşamın aksamaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri gün boyunca kritik noktalarda görev yaptı. Ana arterler, alt geçitler ve kavşaklarda yapılan anlık müdahalelerle trafik akışının kesintisiz sürmesi sağlandı. Şehirlerarası ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergâhlarda ekipler hazır bekletildi, yolların açık tutulması için çalışmalar sürdürüldü.

Akımlar normale döndü

Merkez ilçelerde yağışın şiddetini azaltmasıyla birlikte göllenme yaşanan noktalarda su tahliye çalışmaları tamamlandı. Yapılan müdahalelerin ardından derelerin akışı normale döndü. Kent genelinde an itibarıyla trafiğe kapalı ana bir arter bulunmadığı, riskli bölgelerde önleyici çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı’na su taşıyan Develi Çayı’nın yeniden akmaya başladığı, bu durumun havzada yüzeysel akışı artırdığı kaydedildi.

Kritik noktalarda müdahale

Yağışın etkili olduğu saatlerde risk oluşturan alanlar önceliklendirilerek ekipler bu noktalarda yoğunlaştırıldı. Su birikmesi, trafik aksamaları ve taşkın riskine karşı müdahale edilen başlıca noktalar şöyle sıralandı:

Kemeraltı Havra Sokağı

Uzundere Otoban Çıkışı

İsmail Sivri Bulvarı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi

Bornova Kemalpaşa Caddesi

Menderes Maydanos Koyu

Menemen Novada AVM önü

Bu bölgelerde yapılan çalışmalarla su tahliyesi sağlanırken, ulaşımın güvenli şekilde devam etmesi için gerekli önlemler alındı.

İlçelerde çalışmalar sürüyor

Kent genelinde yol güvenliği ve ulaşımın sağlanması amacıyla çok sayıda noktada müdahale gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalardan bazıları şöyle:

Bornova Kemalpaşa Caddesi’nde oluşan çukur nedeniyle güvenlik önlemleri alındı, çalışmalar sürüyor.

Bayındır Zeytinova Mahallesi ulaşım yolunda göçük temizleme çalışmaları devam ediyor.

Ödemiş Yılanlı Mahallesi’nde toprak kayması temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Aliağa Çaltılıdere Mahallesi’nde mezarlık alanına moloz akışını önlemek için bariyer çalışması tamamlandı.

Urla Barbaros–Kadıovacık yolunda oluşan çukurlar dolduruldu.

Urla Balıklıova–Karaburun Küçükbahçe yolunda yaklaşık 600 metrelik temizlik ve düzenleme yapıldı.

Dikili Çağlayan Mahallesi ana ulaşım yolu heyelan riskine karşı yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Aliağa Bozköy Mahallesi’nde yol güvenliği için dolgu çalışması gerçekleştirildi.

Tahtalı Barajı’nda sınırlı artış

Etkili yağışların ardından Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 6,13 seviyesine yükseldi. Yetkililer, artışın olumlu olmakla birlikte uzun vadeli su güvenliği açısından yeterli olmadığını, yağışların baraj havzasında düzenli ve sürekli şekilde devam etmesinin önem taşıdığını vurguladı.