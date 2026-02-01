İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentin altyapısını güçlendirmek adına yapılan çalışmalar ve ani gelişen boru arızaları nedeniyle 1 Şubat Pazar günü su kesintisi yaşanacak noktaları duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren suların kesilmesiyle birlikte vatandaşlar, 'İzmir su kesintisi ne zaman bitecek' sorusuyla arama motorlarına yöneldi. Özellikle Karabağlar, Bornova ve Çeşme gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde etkili olan kesintiler, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir'de su kesintisi ve arıza durumunu merak edenler için İZSU ekipleri çalışmaların tamamlanacağı saatleri paylaştı.

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İZSU'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintisi İzmir genelinde farklı saat dilimlerinde uygulanıyor. Bornova, Karabağlar, Menemen ve Torbalı gibi ilçelerde onarım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, arızaların giderilmesiyle birlikte suların kademeli olarak şebekeye verileceğini bildirdi. İşte ilçe ilçe kesinti programı:

KARABAĞLAR'DA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

İzmir'in en yoğun ilçelerinden Karabağlar'da birçok mahalle kesintiden etkilendi. Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde sular kesildi.

Kesinti Saati: 08:50 - 12:00

Açıklama: Bölgedeki çalışmaların yaklaşık 3 saat sürmesi ve öğle saatlerinde suyun tekrar verilmesi planlandı.

BORNOVA VE MENEMEN SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Bornova ilçesi Ergene Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da güne su kesintisiyle başladı.

Bornova (Ergene): 09:25'te başlayan kesintinin, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 11:25 civarında sona ermesi öngörüldü.

Menemen ilçesinde ise Çavuş ve Kesik mahallelerinde şebeke arızası yaşandı.

Menemen (Çavuş, Kesik): Saat 09:00'da başlayan kesintinin 12:00'de sona ermesi bekleniyor.

ÇEŞME, URLA VE DİĞER İLÇELERDE SON DURUM

Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı turistik ilçelerde de su kesintisi İzmir gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Çeşme (Germiyan): Saat 08:15'te başlayan kesinti, 11:15'e kadar sürecek.

Saat 08:15'te başlayan kesinti, 11:15'e kadar sürecek. Urla (İçmeler): 08:37 itibarıyla kesilen suların, 3 saatlik çalışmanın ardından 11:37'de gelmesi planlandı.

08:37 itibarıyla kesilen suların, 3 saatlik çalışmanın ardından 11:37'de gelmesi planlandı. Torbalı (Ertuğrul): İlçe merkezindeki kesinti 09:03 ile 12:04 saatleri arasında etkili olacak.

İlçe merkezindeki kesinti 09:03 ile 12:04 saatleri arasında etkili olacak. Kiraz (Yeni): En uzun süreli kesintilerden biri Kiraz'da yaşanıyor. Saat 08:00'de başlayan çalışmanın 13:00'te tamamlanması hedefleniyor.