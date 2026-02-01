Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir gazetecinin yönelttiği “Tunç Soyer tutuklanmasından sizi sorumlu tutuyor, buna ne diyorsunuz?” sorusu üzerine sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yaptı. Tugay, açıklamasında hem yargı sürecine ilişkin bilgileri aktardı hem de kendisine yöneltilen ithamları sert ifadelerle reddetti.

“Tutuklu yargılanmasını haksız ve yanlış buluyorum”

Cemil Tugay, açıklamasında Tunç Soyer’in tutuklu yargılanmasına karşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Sayın Soyer’in tutuklu yargılanmasını çok haksız ve yanlış bulduğumu kamuoyuna yüzlerce kez söyledim. Tutuklu olarak yargılandığı dava kendi döneminde kurulmuş ve belediyenin kentsel dönüşüm projelerinin yapımında yüklenici olarak sorumluluk verilmiş kooperatifler ile ilgili açılmış davadır. Dosyadaki mağdurlar evlerini teslim alamayan kooperatif üyeleri ve bazı kooperatif yöneticileridir. İddianamede 450 kişi mağdur, 7 kişi ise müşteki sıfatıyla yer almaktadır. Bu isimler arasında Cemil Tugay ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi yoktur. Ayrıca, davacı kamu adına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Belediye ise Bakanlıklarla birlikte ‘suçtan zarar gören’ kısmında yer almaktadır.”

“İddianame beni açıkça doğruluyor”

Tugay, iddianamede yer alan bilgilere dikkat çekerek şunları söyledi: “İddianamenin başlangıç kısmında ‘İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen suç duyurusu raporlarında’ ifadesi yer almaktadır. Tüm bunlar sayın Soyer’in sürekli ve ısrarlı bir şekilde, beni suçlu ilan eden ithamlarının gerçek dışı olduğunun en somut kanıtıdır.”

“Kişisel ve etik dışı bir tavır”

Kendisine neden sürekli suçlama yöneltildiği sorusuna da yanıt veren Tugay, şu değerlendirmede bulundu: “Aday olduğum ilk günden itibaren gösterdiği tavır, yoğun tepki, seçim kampanyası boyunca hiçbir destekleyici tavrının olmaması ve her fırsatta haksız yere pek çok suçlamada ve eleştiride bulunması ne yazık ki her türlü adil değerlendirmeden ve etik tutumdan uzak kişisel düşmanca bir tavırdır.”

“İtibarsızlaştırma çabası kabul edilemez”

Cemil Tugay, yaşadığı sürece ilişkin üzüntüsünü dile getirerek şöyle devam etti: “Sayın Soyer’in tutuklanması ve yargılanması ile ilgili en ufacık bir katkım olmamasına rağmen beni haksız yere sürekli suçlu göstermeye çalışması, bulunduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığı konumunda itibarsızlaştırma çabasıdır. Bu asla kabul edilemez ve bundan sonra da cevapsız bırakmayacağım bir haksızlıktır.”

“Beş yıl boyunca tek kelime eleştirmedim”

Tugay, geçmiş döneme ilişkin tutumunu da şu sözlerle anlattı: “Sayın Soyer 5 yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. O dönemde ilçe belediye başkanı olarak ne yaşarsam yaşayayım tek kelime eleştiride bulunmadım. Parti etiğinden bahseden bir insanın bana karşı tutumu arşivlerde ve kamuoyunun hafızasındadır.”

“Tahliye olması en büyük dileğim”

Açıklamasının devamında Tugay, Tunç Soyer için dileğini de paylaştı: “Sayın Soyer’in ilk duruşmada tahliye olması ve adil bir şekilde yargılanması en öncelikli dileğimdir. Yaşadığı mağduriyet hiçbir şekilde benim neden olduğum bir durum değildir. Ancak üzerime yapıştırılmaya çalışılan ‘suçlu’ etiketini kesinlikle reddediyorum.”

“Tek görevim İzmir için çalışmak”

Cemil Tugay, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “İzmir için çalışmak, yanlış olanı ve yanlış gideni düzeltmek için tüm kuvvetimle gereğini yapmak benim tek görevimdir. Bu sorumluluk her türlü kişisel his ve üzüntüden aridir. Kabul etmediğim bir suçlamaya yanıt vermek zorunda kaldığım için kamuoyumuzun affını rica ediyorum.”