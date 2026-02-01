Son Mühür / Dünyanın en çok tartışılan hukuk ve cinsel istismar vakalarından biri olan Jeffrey Epstein davasında, ABD Adalet Bakanlığı’nın bu yıl yayımladığı milyonlarca sayfalık belge kümesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Uzun yıllar içinde çok sayıda genç kızın cinsel istismarı ve fuhuş ağı oluşturmaktan hüküm giymiş Amerikalı bir finansçı olan Epstein’e yönelik kamuoyuna açıklanan yeni resmi belgeler, onun özel ağı ve bağlantılarına ilişkin yüzlerce uçuş kaydı, iletişim listeleri, uçuş kayıtları ve mahkeme evrakları gün yüzüne ulaştı. Belgelerde yer alan yeni uçuş ve finansal kayıtlar, Epstein’in özel uçağının 1999 yazında Türkiye’nin batı kıyılarında izlediği rotada özellikle İzmir ve Dalaman durakları dikkatleri çekti.

1999 yazı: İstanbul’dan İzmir sonra da Dalaman’a

Dosyalardaki uçuş kayıtlarına göre, Epstein’in "Lolita Express" lakaplı, N212JE kuyruk tescilli Boeing 727 tipi uçağı, 1999 Ağustos ayında Türkiye’de yoğun bir trafik yürüttü. Belgelere göre Epstein’in özel uçağı, 26 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanarak aynı gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı. İzmir’deki işlemlerin ardından uçak, 27 Ağustos’ta Dalaman Havalimanı’na yönlendirildi. Birkaç gün boyunca Ege kıyılarında kalan uçak, 31 Ağustos’ta Türkiye hava sahasını terk ederek uluslararası rotaya döndü.

Dikkati çeken isimler de yer aldı!

Dosyalarda finansal kayıtlar, İzmir ve Dalaman’daki “yer hizmetleri”, yakıt ve ikram giderlerini detayları da yer aldı. Harcamaların, Epstein’in kontrolündeki şirketler aracılığıyla “seyahat ve lojistik gideri” olarak kaydedildiği belgelendi. İzmir ve Dalaman’a gerçekleştirilen uçuş operasyonundaki isimler de dikkati çekti. Uçuşta, Epstein operasyonlarında adı sıklıkla geçen baş pilot Lawrence (Larry) Visoski ve yardımcı pilot David Rodgers bulunuyor. Uçuş koordinasyonunda ise Epstein’in yakın ekibi Sarah Kellen ve Nadia Marcinkova’nın görev aldığı belgelerde yer aldı.

Bazı isimler karartıldı

Belgelerdeki diğer Türkiye temaslarını gösteren +90 ülke koduyla başlayan telefon numaraları ve iletişim kayıtları da yer aldı. Dosyada yer alan adres defterinde özellikle Epstein ile ilişkisiyle tanınan Britanyalı sosyete mensubu Ghislaine Noelle Marion Maxwell ve Fransız model avcısı olarak anılan Jean-Luc Brunel gibi bazı isimler açıkça görünürken yerel bağlantılar, adresler ve özel notların büyük kısmı karartıldı. Metinlerde, bu temasların “yerel temsilciler” aracılığıyla yürütüldüğü belirtilirken, bu da ağın Türkiye’de yerel temsilcilerle desteklendiğini ifade edildi.

Depremden tam 9 gün sonra...

Dosyalarda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise uçuşların zamanlaması. Türkiye’de 17 Ağustos 1999’da meydana gelen büyük depremden yalnızca 9 gün sonra gerçekleşen hareketlilik, resmi kayıtlar tarafından “özel” olarak sınıflandırıldı. Ülke genelinde yaşanan kaos koşullarına rağmen Ege hattında planlı bir şekilde yürütülen bu ziyaretler, davanın en tartışmalı ve karanlık noktalarından biri olarak dikkatleri çekti.