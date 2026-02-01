İzmir’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji uyardı, yağış öğleden sonra etkisini artırdı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından kentte başlayan sağanak yağış, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırdı. Ani bastıran yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Şiddetli yağışla birlikte birçok noktada cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Rögarların taşması ve su birikintileri nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım aksarken, yayalar da ilerlemekte güçlük çekti.

Trafikte zor anlar yaşandı

Sağanak nedeniyle trafikte araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bazı ana arterlerde ve bağlantı yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

Yağış akşam saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.