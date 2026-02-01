Son Mühür - İzmir’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Torbalı’da dere taşkınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkın riski ortaya çıkarken, belediye ekipleri sahada önlem aldı.

Başkandan doğrudan uyarı

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Değerli hemşehrilerim, şu an olağanüstü bir yağış içerisindeyiz. Büyük bir afetle karşı karşıyayız. Dereler taşmış durumda, şu an şehrimize doğru sular yükseliyor. Sizlerden tek tek ricamız, mecbur kalmadıkça lütfen evden çıkmayın. Biz sahadayız.”

Yardım hattı açık

Başkan Demir, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için belediyenin iletişim hattının aktif olduğunu da duyurdu. Demir açıklamasında, “Herhangi bir yardıma ihtiyacı olanlar 856 66 66 numaralı telefondan belediyemizi arayabilir” dedi.

Ekipler teyakkuzda

Torbalı Belediyesi ekipleri, dere yatakları ve taşkın riski bulunan noktalarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Su baskını ihtimaline karşı kritik bölgelerde anlık müdahaleler sürdürülüyor.

Dayanışma mesajı

Açıklamasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan Demir, “İnşallah tez zamanda bu afeti de el birliğiyle atlatacağız” ifadelerini kullandı. İzmir genelinde sağanak yağışlara karşı belediyeler sahadaki çalışmalarına devam ediyor.