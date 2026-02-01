Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Vergi Dairesi Denetim Grup Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin özel muayenehanesi bulunan doktorlar ve özel veteriner kliniklerine yönelik denetimlerini sıklaştırdığı öğrenildi.

Hasta sayısı ile faturalar karşılaştırılıyor! Geçen ay neden fatura kesmedin?

Vergi daireleri, veteriner hekimler ve özel muayenehanesi bulunan hekimlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İzmir Vergi Dairesi Denetim Grup Müdürlüğü ekiplerinin, son dönemde muayenehanelere ziyaretler gerçekleştirerek fatura kayıtları ile hasta girişlerini karşılaştırdıkları ifade edildi. Denetim ekiplerinin bazı hekimlere, “Geçen ay neden hiç fatura kesmediniz?” gibi sorular yönelttiği ve beyan edilen gelirlerle hasta sayıları arasındaki uyumsuzlukları mercek altına aldığı belirtildi. Özellikle kayıt dışı gelir iddialarının bulunduğu alanlarda saha denetimlerinin artırıldığı ifade edildi.

Hafta sonu da denetim var

İzmir Vergi Dairesi Denetim Grup Müdürlüğü tarafından yürütülen kontrollerin hafta sonu da dahil olmak üzere sürdüğü ve çalışmalarına aralıksız devam edeceği kaydedildi. Denetimlerin sadece hekimlerle sınırlı kalmayacağı, serbest meslek faaliyetlerinde kayıt dışılıkla mücadele kapsamında farklı sektörlere de yayılacağı kaydedildi.

Amaç kayıt dışılığı önlemek

İzmir Vergi Dairesi’ne bağlı denetim ekipleri, çalışmaların amacının her kesimden eşit ve adil vergi alınmasını sağlamak ve vergi kaybı ile kaçaklarını önlemek olduğunu ifade etti. Yetkililer, kayıt dışı gelir elde eden mükelleflere yönelik yaptırımların uygulanacağını, düzenli ve şeffaf kayıt tutan mükelleflerin ise herhangi bir sorun yaşamayacağını sözlerine ekledi.