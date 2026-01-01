Urla’ya bağlı Nohutalan ve Uzunkuyu mahallelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte mahalle merkezleri ve çevredeki yüksek rakımlı alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle kırsal kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Yeni yılın ilk sabahına kar yağışıyla uyanan bazı vatandaşlar, beyaza bürünen alanlarda yürüyüş yaparak anın tadını çıkardı.

Bölge sakinleri, Urla’da kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek bu sürprizin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sürücülere dikkat uyarısı

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler ise yollarda kontrollü ilerledi. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.