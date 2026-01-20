Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet sunduğu bazı taşınmazlara yönelik girişimlerine sert sözlerle karşı çıktı. Güç, Meslek Fabrikası, Gasilhane ve Kemeraltı’ndaki Egemenlik Binası’nın kamu yararına kullanılan alanlar olduğunu vurguladı.

“İzmir’e hizmet üreten alanlara müdahale ediliyor”

Yazılı bir açıklama yapan Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente hizmet eden bir kurum olduğunu hatırlatarak, belediyeye ait ve kamu hizmeti sunulan alanlara yönelik adımların kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu girişimlerin, İzmir’e sunulan hizmetlerin önünü kesmeye yönelik olduğunu savundu.

“Sistematik bir engelleme söz konusu”

Güç, belediyenin çalışmalarının uzun süredir çeşitli yollarla engellenmek istendiğini öne sürerek, yaşananları münferit bir durum olarak değerlendirmediklerini ifade etti. İzmir halkına ait alanlar üzerinden yürütülen bu sürecin, kentin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sekteye uğrattığını dile getirdi.

AK Parti’ye çağrı: “İzmir için sorumluluk alın”

Açıklamasında AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na ve İzmir milletvekillerine de seslenen Güç, İzmir adına sorumluluk almaya davet etti. “Biz İzmir’e hizmet etmek için buradayız ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz” diyen Güç, kentin sorunlarının çözümü için siyasi destek beklediklerini ifade etti.

“Bu bir siyasi tartışma değil, gerçek”

Yaşananların bir siyasi polemik olarak görülmemesi gerektiğini belirten Güç, ortada somut bir tablo bulunduğunu savundu. İzmir halkının iktidardan beklentisinin, kente katkı sunan bir yaklaşım olduğunu dile getiren Güç, “İzmir’den yana mı olunacak, yoksa yine İzmir’e karşı mı durulacak?” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kamu yararı vurgusu

CHP İzmir İl Başkanlığı, belediyenin hizmet verdiği alanların korunmasının kent yaşamı ve kamu yararı açısından hayati önemde olduğunu vurgularken, sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.