Son Mühür / Erkan Doğan - Krizlerle anılan Torbalı Devlet Hastanesi’nde 16 Temmuz 2025 tarihinde görev başlayan Uzm.Dr. Cenk Benli’nin ‘başhekimlik’ görevi 7 ay sürdü! Başarılı yöneticinin neden istifa ettiği ise sağlık kulislerde en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Yapım maliyeti 70 milyonu bulan Torbalı Devlet Hastanesi, 2017 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle hizmete açılmıştı. ‘7 Yıldızlı Hastane’ sloganıyla tanıtılan hastane, bölgeye önemli hizmetler verirken, hastanenin adı zaman zaman skandallarla anıldı.

İzmir Torbalı Devlet Hastanesi’nde 12 Aralık 2018’de ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verilen 11 yaşındaki Ege Avcı beyin felci geçirdi. Avcı daha sonra sepsis nedeniyle yaşamını yitirdi. Ege’nin dramı tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırırken, sorumlular hakkında dava açtı. Hastane başka bir skandal da geçen yıl yaşandı. Torbalı Devlet Hastanesi başhekimliği için adı geçen Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor olan Ş.D.'nin, Torbalı'da gizli bir şekilde kaçak estetik operasyon yaptığı ortaya çıktı. Hastanede skandalların ardı arkası kesilmez iken, geçtiğimiz günlerde Son Mühür’ün ortaya çıkardığı ‘hastanedeki ısıtma’ krizi, “Bu hastanede neler oluyor?” sorularına yol açtı. Hastanede ısıtma sisteminin çalışmaması nedeniyle hastalar evlerinden getirdikleri ısıtıcılarla ısınmaya çalışırken, sağlık personelleri ise buz gibi bir ortamda çalışıyordu.

Sorunların çözümü için adım atan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışan Başhekim Benli’nin ani istifası şaşkınlık yarattı!

Yeni göreve gelen Başhekim Uzm.Dr. Cenk Benli, ısıtma sorununu çözerken, gerekli ihaleyi zamanında yapmayan hastane müdürlüğü hakkında inceleme başlattığı öğrenildi. Öte yandan Benli’nin bazı alımlar ve ihalelerle ilgili de resmi soruşturma başlattığı ifade edildi. Hastanenin iyileştirilmesi anlamında önemli adımlar atan ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile de koordineli çalışan Benli’nin ani istifası sağlık camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Torbalı’daki haber siteleri ve kamuoyu genç ve başarılı yöneticinin niye aniden istifa ettiğini konuşuyor. Benli'nin Bayraklı Şehir Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görevlendirildiği bildirildi.

Doğruyol, “Siyaset Sağlık Bakanlığı kurumlarından elini çekmeli!”

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, siyasetçilerin Sağlık Bakanlığı üzerinden ellerini çekmeleri gerektiğini belirterek, “Üzülerek söylüyorum siyasetçiler, Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarının yönetimlerine çok fazla müdahale ediyorlar. Bu yüzden de Sağlık Müdürlüğü, İlçe sağlık müdürlükleri ve hastanede görevli yöneticilerimiz rahat çalışamıyor. Siyaset kurumlarımız üzerindeki elini çekmeli. Bir çok yönetici özellikle işçi sınıfında yer alan ancak siyasi bir tanıdığı olan personellere neredeyse iş yaptıramıyor. Onların yapmadığı işlerin yükü diğer personellere kalıyor. Sağlık hizmetimizin kalitesini artırmamız ve sağlık personelimizin mutlu ve başarılı olması için bunlara bir son verilmeli” dedi.