İzmir’in Konak ilçesinde bulunan lüks bir yapıda çıkan yangın, akşam saatlerinde çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Alevler akşam saatlerinde yükseldi

Yangın, saat 20.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı yan yol üzerinde bulunan binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler kısa sürede sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine hızla ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi.

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, binada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangın nedeniyle yapıda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Can kaybı yaşanmadı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı bölgede hazır bekledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.