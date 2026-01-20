Son Mühür- İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından, aileye yönelik tehdit ve provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Sosyal medya üzerinden anne Gülhan Çağlayan’ı hedef alan mesajlar attıkları belirlenen 2 şüpheli daha Adana’da yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya paylaşımları mercek altında

Cinayetin ardından sosyal medyada kamuoyunu provoke eden paylaşımlar yaptıkları ve aileyi tehdit ettikleri tespit edilen toplam 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 3’ünün ifadeleri Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde alınırken, diğer 3 kişinin işlemleri Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde tamamlandı.

3 şüpheli tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde işlemleri bitirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edilmişti. Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bu kişiler, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 yeni gözaltı Adana’da

Soruşturma kapsamında Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehditlerin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, Adana’da 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.