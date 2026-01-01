Son Mühür - Ege Bölgesi’nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarından Olivos Pazarlama A.Ş., ekonomik darboğazı aşmak amacıyla konkordato talebinde bulunmuştu. Zeytinyağı ihracatıyla tanınan şirket, yılı konkordato süreciyle kapattı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmekte olan 2025/762 Esas sayılı konkordato davasında, mahkeme 25 Aralık 2025 tarihli duruşmada İcra ve İflas Kanunu’nun 289/3. maddesi uyarınca önemli bir ara karar verdi. Bu kapsamda Olivos Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, SDA Gıda Tarım Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirketlerle bağlantılı gerçek kişi Selçuk Atalay hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı.

Daha önce ödüle layık görülmüştü

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından daha önce “tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerine layık görülen Olivos Pazarlama A.Ş.’nin, konkordato talebiyle birlikte mali yapısını yeniden düzenlemeyi ve borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflediği belirtildi. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı bulunan Olivos Pazarlama A.Ş. için verilen kesin mühlet kararıyla birlikte, şirketlerin ticari faaliyetleri yargı denetimi altında devam edecek.

15 gün içinde alacaklıların bildirmesi gerekiyor

Mahkeme kararı doğrultusunda, borçlu şirketlerden ve asilden alacaklı olan tüm kişi ve kurumların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını Konkordato Komiseri İbrahim Sadi Erk’e bildirmeleri gerekiyor. Bildirimlerin elden, taahhütlü posta veya e-posta yoluyla yapılabileceği duyuruldu. Alacak kaydı sırasında, alacağın hukuki dayanağının açıkça belirtilmesi ve alacağı ispatlayan fatura, makbuz, senet ve benzeri belgelerin asılları ya da onaylı örneklerinin komiserliğe sunulması şartı da hatırlatıldı.

Süresi içinde alacak kaydı yaptırmayan alacaklıların, alacakları borçluların ayrıntılı bilançosunda yer almadığı takdirde, konkordato projesine ilişkin yapılacak toplantılara katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları bildirildi. Konkordato sürecine ilişkin ilan, 26 Aralık 2025 tarihli olarak Konkordato Komiseri İbrahim Sadi Erk imzasıyla yayımlandı.